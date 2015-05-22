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Вчера, 11:42

Кофе в российских заведениях общепита за год подорожал на 2%

УрБК, Москва, 27.10.2023. Россияне в III квартале стали на 16% чаще заказывать кофе в заведениях общепита по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Стоимость напитка за аналогичный период увеличилась на 2%. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на систему сервисов для автоматизации бизнеса «Контур.Маркет».

Самым популярным напитком, по данным компании, является капучино. Его покупают почти в половине случаев (48,5%). Латте за прошедший год завоевал еще 1% доли рынка (21,4%) и сместил со второго места американо (19,7%).

Отметим, что цены на фраппучино увеличились на 18% (со 158 до 186 рублей), на моккачино — на 5% (со 117 до 123 рублей), на латте макиато — на 4% (со 176 до 184 рублей), на кофе «три в одном» — также на 4% (с 25 до 26 рублей). Стоимость флэт уайт снизилась на 3% (с 200 до 194 рублей), эспрессо — на 2% (со 125 до 122 рублей).

Рост цен на айс-кофе аналитик сервиса Дарья Жигалина связывает с уходом Starbucks из России. Несмотря на то, что активы сети выкупили российские бизнесмены, фирменного фраппучино, активной популяризацией которого занималась американская сеть, в меню Stars Coffee так и не появилось.
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