Кофе в российских заведениях общепита за год подорожал на 2%

УрБК, Москва, 22.05.2015. Мировые цены на кофе опустилась до минимума с января 2014 года из-за прогнозов переизбытка ...21.01.2015 В аэропорту Кольцово откроют две кофейни Starbucks
УрБК, Екатеринбург, 21.01.2015. В ближайшее время в аэропорту Кольцово откроют две кофейни Starbucks. Первая появится ...24.07.2014 Сеть кофеен «Шоколадница» намерена выкупить сеть «Кофе Хауз»
УрБК, Москва, 24.07.2014. Сеть кофеен «Шоколадница» может выкупить сеть «Кофе Хауз». Сделка еще не закрыта, но ...25.03.2014 Сеть кофеен «Кофе Хауз» уходит с рынка Екатеринбурга
Федеральная сеть кофеен «Кофе Хауз» уходит с рынка Екатеринбурга. Как сообщил УрБК бывший директор ООО «Кофе Хауз ...23.07.2010 ФАС РФ усмотрела в рекламной кампании «Сезон мохито» сети «Кофе Хауз» признаки нарушения закона «О рекламе»
УрБК, Екатеринбург, 23.07.2010. ФАС РФ усмотрела в действиях сети кофеен «Кофе Хауз» признаки нарушения закона «О ...