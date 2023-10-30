Свердловская область получит из федерального бюджета 690 млн рублей в качестве компенсации затрат на тушение пожаров

УрБК, Екатеринбург, 20.05.2021. В апреле-мае этого года затраты на тушение лесных пожаров в Свердловской области ...

Затраты на тушение лесных пожаров в Свердловской области в апреле-мае составили 118 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2017. С начала пожароопасного сезона 2017 года на территории государственного лесного фонда ...

В апреле на территории Свердловской области потушено 40 лесных пожаров

Задолженность перед ликвидаторами лесных пожаров в Свердловской области будет погашена не раньше апреля 2011 года

УрБК, Екатеринбург, 24.03.2011. Федеральный бюджет погасит задолженность за работы по тушению лесных пожаров в 2010 ...