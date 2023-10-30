Свердловская область получит из федерального бюджета 690 млн рублей в качестве компенсации затрат на тушение пожаров

УрБК, Екатеринбург, 20.05.2021. В апреле-мае этого года затраты на тушение лесных пожаров в Свердловской области ...24.04.2017 В апреле на территории Свердловской области потушено 40 лесных пожаров
УрБК, Екатеринбург, 24.04.2017. С начала пожароопасного сезона 2017 года на территории государственного лесного фонда ...24.03.2011 Задолженность перед ликвидаторами лесных пожаров в Свердловской области будет погашена не раньше апреля 2011 года
УрБК, Екатеринбург, 24.03.2011. Федеральный бюджет погасит задолженность за работы по тушению лесных пожаров в 2010 ...30.07.2010 В 18 муниципальных образований Свердловской области из-за пожаров введен режим чрезвычайного положения
УрБК, Екатеринбург, 30.07.2010. «С начала пожароопасного периода в Свердловской области произошло 1 245 пожаров на ...27.02.2010 Субвенции федерального бюджета на тушение лесных пожаров для Свердловской области сокращены до 7,15 млн. рублей
УрБК, Екатеринбург, 27.02.2010. В Свердловской области в 2009 году субвенции федерального бюджета на тушение лесных ...