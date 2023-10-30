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30.10.2023

Свердловская область получит из федерального бюджета 690 млн рублей в качестве компенсации затрат на тушение пожаров

УрБК, Москва, 30.10.2023. Свердловская область получит 690 млн руб. в качестве компенсации затрат на тушение пожаров в 2023 году. Средства поступят из федерального бюджета в срок до марта 2024 года. Распоряжение об этом подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

Отметим, что фактическая площадь лесных пожаров в Свердловской области в текущем году составила 312 тыс. га при среднем пятилетнем значении 15,4 тыс. га. Особый противопожарный режим в регионе действовал с 15 апреля по 15 сентября. В Екатеринбурге — с 8 апреля по 15 августа.

Самый масштабный пожар в регионе произошел 25 апреля в поселке Сосьва. В результате серии возгораний огнем было разрушено 178 построек, один человек погиб. По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева все погорельцы были обеспечены новым жильем за счет средств областного бюджета.
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