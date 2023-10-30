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30.10.2023

Свердловский Роспотребнадзор возобновляет выездные консультации для потребителей в офисах МФЦ

УрБК, Екатеринбург, 30.10.2023. Представители свердловского Управления Роспотребнадзора возобновили выездные консультации потребителей в офисах МФЦ. Специалисты будут работать по графику в 13 точках, сообщается на сайте регионального ведомства.

«Гражданам предоставлена возможность задать интересующие вопросы по защите прав потребителей, ознакомиться с памятками по актуальным темам, а также получить помощь в подготовке претензий, исков и иных документов, необходимых для разрешения спорной ситуации с продавцом товара или исполнителем услуг», — говорится в сообщении.

Напомним, что за девять месяцев текущего года специалисты Управления Роспотребнадзора по Свердловской области оказали 15,7 тыс. консультаций по вопросам защиты прав потребителей. Сумма предотвращенного ущерба жителей региона по претензиям и искам составила более 33 млн руб.
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