Свердловский Роспотребнадзор возобновляет выездные консультации для потребителей в офисах МФЦ

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УрБК, Екатеринбург, 06.10.2023. За январь-сентябрь 2023 года специалисты Управления Роспотребнадзора по Свердловской ...

Роспотребнадзор: Сумма предотвращенного ущерба потребителей Среднего Урала по претензиям и искам за полгода составила 16 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2023. Специалисты свердловского Управления Роспотребнадзора предоставили жителям региона ...

В свердловский Роспотребнадзор в 2021 году поступило более 5,3 тыс. обращений граждан о защите прав потребителей

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2022. В Управление Роспотребнадзора по Свердловской области в 2021 году поступило 5 тыс. 360 ...

В I квартале 42% обращений свердловчан в Роспотребнадзор касались продажи непродовольственных товаров

УрБК, Екатеринбург, 04.05.2018. В I квартале 2018 года 42% обращений жителей Свердловской области за консультациями по ...

Роспотребнадзор в 2016 году для защиты прав свердловчан подготовил претензии на 36 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2017. Специалисты консультационных пунктов для потребителей Свердловской области в 2016 году ...