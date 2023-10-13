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В Екатеринбурге за девять месяцев 2023 года сдали в эксплуатацию 1,2 млн кв. м жилья

УрБК, Екатеринбург, 27.10.2023. В Екатеринбурге за девять месяцев 2023 года застройщики сдали в эксплуатацию 1 млн 199 тыс. 277 кв. м жилых площадей. Это на 20% больше аналогичных показателей 2022 года, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

При этом всего в УрФО за указанный период было введено 6 млн 754 тыс. кв. м жилья, из них в Свердловской области — 2 млн 459 тыс. кв. м.

По данным Единого ресурса застройщиков, на сегодняшний день компания «Атомстройкомплекс» занимает первое место по вводу жилья в Свердловской области. Девелопер ввел в эксплуатацию 92 тыс. 689 кв. м. Вторую строчку рейтинга заняла ГК «КОРТРОС». Представляющий ее на Среднем Урале девелопер АО СЗ «РСГ-Академическое» ввел в эксплуатацию 86 тыс. 092 кв. м жилой площади.
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