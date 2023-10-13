В Екатеринбурге за девять месяцев 2023 года сдали в эксплуатацию 1,2 млн кв. м жилья

УрБК, Екатеринбург, 13.10.2023. Компания «Атомстройкомплекс» заняла первое место по объему ввода жилья в Свердловской ...

Компания «Атомстройкомплекс» заняла первое место в рейтинге застройщиков Среднего Урала по объему ввода жилья

УрБК, Екатеринбург, 13.10.2023. ГК «КОРТРОС» заняла второе место в рейтинге застройщиков Свердловской области в 2023 ...

Девелопер Академического района Екатеринбурга занял второе место в Свердловской области по объему ввода жилья в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 07.09.2023. ГК «КОРТРОС» (в Екатеринбурге представлена АО СЗ «РСГ-Академическое») вошла в десятку ...

ГК «КОРТРОС» снова вошла в топ-10 российских застройщиков по объему ввода жилья

УрБК, Екатеринбург, 12.01.2023. ГК «КОРТРОС» заняла первое место в рейтинге застройщиков Свердловской области по итогам ...

Застройщик Академического района Екатеринбурга занял первое место в Свердловской области по объему ввода жилья в 2022 году

С начала года в Екатеринбурге ввели в эксплуатацию более 700 тыс. кв. м. жилья

УрБК, Екатеринбург, 24.11.2020. За 10 месяцев 2020 года в Екатеринбурге ввели в эксплуатацию 727 тыс. кв. м. жилья. На ...