Компания «Атомстройкомплекс» заняла первое место в рейтинге застройщиков Среднего Урала по объему ввода жилья

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УрБК, Екатеринбург, 13.10.2023. ГК «КОРТРОС» заняла второе место в рейтинге застройщиков Свердловской области в 2023 ...

ГК «КОРТРОС» снова вошла в топ-10 российских застройщиков по объему ввода жилья

УрБК, Екатеринбург, 07.09.2023. ГК «КОРТРОС» (в Екатеринбурге представлена АО СЗ «РСГ-Академическое») вошла в десятку ...

Застройщик Академического района Екатеринбурга занял первое место в Свердловской области по объему ввода жилья в 2022 году

УрБК, Екатеринбург, 12.01.2023. ГК «КОРТРОС» заняла первое место в рейтинге застройщиков Свердловской области по итогам ...

«Атомстройкомплекс» занял второе место по объему ввода жилья в Свердловской области в 2021 году

УрБК, Екатеринбург, 01.08.2022. «Атомстройкомплекс» получил награду от единого ресурса застройщиков и Национального ...

«КОРТРОС» попал в топ-20 застройщиков по объему ввода жилья

УрБК, Екатеринбург, 17.03.2017. Группа компаний «КОРТРОС» (правопреемник ГК «РЕНОВА-СтройГруп») вошла в топ-20 рейтинга ...