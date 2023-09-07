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Компания «Атомстройкомплекс» заняла первое место в рейтинге застройщиков Среднего Урала по объему ввода жилья

УрБК, Екатеринбург, 13.10.2023. Компания «Атомстройкомплекс» заняла первое место по объему ввода жилья в Свердловской области. По данным Единого ресурса застройщиков, в 2023 году девелопер ввел в эксплуатацию 92 тыс. 689 кв. м. жилья.

Также «Атомстройкомплекс» занял четвертое место в регионе по объему текущего строительства (194 тыс. 122 кв. м.) и вошел в топ-10 по потребительским качествам ЖК.

Кроме «Атомстройкомплекса» в топ-5 рейтинга по объему ввода среди застройщиков Свердловской области вошли ГК «КОРТРОС» (86 тыс. 092 кв. м.), «УГМК-Застройщик» (78 тыс. 895 кв. м.), ПИК (71 тыс. 704 кв. м.) и Холдинг «Форум-групп» (57 тыс. 118 кв. м.).
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