Правительство РФ утвердило перечень экспортной сельхозпродукции с возможностью расчетов в рублях

УрБК, Москва, 30.03.2021. Правительство РФ продлило сроки соглашения о сдерживании цен на сахар и подсолнечное масло, ...

Правительство РФ продлило заморозку цен на сахар и подсолнечное масло

Заморозку цен на сахар в РФ могут продлить до июня, на подсолнечное масло — до октября

УрБК, Москва, 23.03.2021. Правительство РФ может продлить заморозку цен на сахар и подсолнечное масло, говорится в ...