Правительство РФ утвердило перечень экспортной сельхозпродукции с возможностью расчетов в рублях

УрБК, Москва, 30.03.2021. Правительство РФ продлило сроки соглашения о сдерживании цен на сахар и подсолнечное масло, ...23.03.2021 Заморозку цен на сахар в РФ могут продлить до июня, на подсолнечное масло — до октября
УрБК, Москва, 23.03.2021. Правительство РФ может продлить заморозку цен на сахар и подсолнечное масло, говорится в ...26.01.2021 Правительство РФ скорректировало экспортные пошлины на пшеницу, ячмень и кукурузу
УрБК, Москва, 26.01.2021. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление об изменении экспортных ...26.08.2016 Правительство РФ ограничило госзакупки 23 видов импортного продовольствия
УрБК, Москва, 26.08.2016. Правительство РФ для защиты внутреннего рынка и поддержки российских товаропроизводителей ...07.08.2014 Правительство РФ утвердило перечень товаров, запрещенных к ввозу из ЕС и США
УрБК, Москва, 07.08.2014. Правительство РФ утвердило постановление с перечнем продовольственных товаров, импорт которых ...