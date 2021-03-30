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Вчера, 14:06

Правительство РФ утвердило перечень экспортной сельхозпродукции с возможностью расчетов в рублях

УрБК, Москва, 27.10.2023. Правительство РФ утвердило перечень сельхозпродукции, при экспорте которой можно использовать специальные рублевые счета, сообщает пресс-служба кабмина.

В утвержденный перечень вошли свинина, мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, молоко и сливки, ячмень, кукуруза, пшеница и меслин, соевые бобы, семена льна, подсолнечное, соевое и рапсовое масло, сахар, а также жмых и другие твердые остатки, получаемые при извлечении жиров.

Напомним, что 26 октября Государственная Дума рекомендовала правительству снять ограничения на экспортные поставки зерна.
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