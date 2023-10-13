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Свердловское правительство одобрило поправки в закон о поддержке субъектов инвестиционной деятельности для развития проекта «Сухой порт»

УрБК, Екатеринбург, 27.10.2023. В рамках развития проекта «Сухой порт» свердловский кабинет министров одобрил поправки в закон о поддержке субъектов инвестиционной деятельности. Документ был разработан региональным Министерством инвестиций по поручению губернатора Евгения Куйвашева для закрепления возможности присваивать статус участника приоритетного инвестиционного проекта компаниям в сфере логистики и стимулировать инвестдеятельность в данном секторе экономики, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.

«По поручению главы региона идет большая работа по формированию «Сухого порта». Мы понимаем, что крупные распределительные центры востребованы, именно здесь происходит перевалка грузов, их дальнейшая отправка по региону и дальше на восток. И задача — планомерно наращивать эту инфраструктуру. Сегмент электронной торговли на пике, и крупные логистические центры, новые транспортные развязки, развитие логистики, проекты по увеличению объемов железнодорожных перевозок — это как раз соответствует концепции «Сухого порта», — отметил исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.

Только по двум флагманским проектам, которые в среднесрочной перспективе формируют базу для развития «Сухого порта», ожидается привлечение инвестиций на сумму свыше 13 млрд руб., создание не менее 400 рабочих мест. По оценкам экспертов, на каждый рубль льготы придется не менее 2,2 руб. налоговых поступлений в консолидированный бюджет Свердловской области.
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