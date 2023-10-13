Свердловское правительство одобрило поправки в закон о поддержке субъектов инвестиционной деятельности для развития проекта «Сухой порт»

УрБК, Екатеринбург, 13.10.2023. Министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков на федеральном ...29.09.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев обсудил с руководством СвЖД проекты «Сухого порта» и наземного метро
УрБК, Екатеринбург, 29.09.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел сегодня встречу с главой ...18.04.2023 Свердловское Заксобрание одобрило новые меры поддержки инвесторов приоритетных проектов
УрБК, Екатеринбург, 18.04.2023. Заксобрание Свердловской области одобрило продление на два года срока реализации ...28.09.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев создал межведомственную рабочую группу по реализации проекта «Сухой порт»
УрБК, Екатеринбург, 28.09.2022. Глава Свердловской области Евгений Куйвашев отдал распоряжение о создании ...21.07.2022 В Свердловской области к 1 августа сформируют состав рабочей группы по созданию «сухого порта»
УрБК, Екатеринбург, 21.07.2022. Правительство Свердловской области должно к 1 августа выбрать состав межведомственной ...