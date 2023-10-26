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26.10.2023

Бюджет ТФОМС Свердловской области планируют увеличить на 1,4 млрд рублей за счет лечения граждан из других регионов

УрБК, Екатеринбург, 26.10.2023. Согласно проекту бюджета ТФОМС, принятому сегодня, 26 октября, в ходе заседания регионального правительства, бюджет системы обязательного медстрахования (ОМС) Свердловской области в 2024 году вырастет почти на 10 млрд руб. Об этом сообщает департамент информполитики Среднего Урала.

Директор ТФОМС Свердловской области Валерий Шелякин пояснил, что в перспективе бюджет системы обязательного медицинского страхования в следующем году вырастет до 87,7 млрд рублей, основная часть этой суммы — субвенции Федерального фонда ОМС. Еще 1,4 млрд руб. ТФОМС планирует привлечь за счет лечения граждан из других регионов РФ.

В соответствии с проектом в 2024 году расходы на амбулаторную помощь вырастут на 15%, расходы на помощь в дневных и круглосуточных стационарах — на 18,5% и 8,5% соответственно.

Также в ходе заседания кабмина был согласован проект бюджета Свердловской области на 2024 года, с акцентом на социальную сферу. Доходы региональной казны составят 407,6 млрд руб., расходы определены в сумме 423 млрд руб., из них на социальную сферу уйдет 262,7 млрд руб.
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