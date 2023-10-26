Бюджет ТФОМС Свердловской области планируют увеличить на 1,4 млрд рублей за счет лечения граждан из других регионов

Кабинет министров Свердловской области сегодня согласовал проект закона о региональном бюджете на 2024 год и плановый ...26.10.2023 Прогнозируемые доходы бюджета Свердловской области в 2024 году составят 407,6 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 26.10.2023. Кабинет министров Свердловской области сегодня согласовал проект закона о региональном ...29.10.2021 Свердловские власти одобрили проект регионального бюджета на 2022 год
УрБК, Екатеринбург, 29.10.2021. Правительство Свердловской области одобрило законопроект о региональном бюджете на 2022 ...28.05.2013 В 2013 году бюджет ТФОМС Свердловской области вырастет на 700 миллионов рублей
УрБК, Екатеринбург, 28.05.2013. Бюджет ТФОМС Свердловской области в 2013 году будет увеличен на 700 млн руб. — ...28.06.2012 Бюджет ТФОМС Свердловской области увеличен более чем на 850 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 28.07.2012. Бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской ...