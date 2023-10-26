Минсельхоз подготовил проект постановления о запрете экспорта мяса птицы

УрБК, Москва, 09.04.2018. Минсельхоз РФ рекомендовал отраслевому союзу производителей мяса птицы активнее участвовать в ...21.01.2015 Говядина в январе выросла в цене на 1,6%
УрБК, Москва, 21.01.2015. С начала года на мясном рынке России больше всего подорожала говядина — средние ...01.09.2014 ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» в сентябре увеличит цены на мясо птицы
УрБК, Екатеринбург, 01.09.2014. ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» в первой половине сентября планирует увеличить отпускные ...29.04.2014 Правительство Свердловской области выделило дополнительные субсидии на поддержку производителей мяса птицы
УрБК, Екатеринбург, 29.04.2014. Сегодня на заседании правительства региона был принят проект постановления «О внесении ...13.01.2010 ЗАО «Уралбройлер»: На данный момент мы не фиксируем каких-либо существенных изменений цен на мясо птицы
УрБК, Екатеринбург, 13.01.2010. «На данный момент мы пока не фиксируем каких-либо существенных изменений цен на мясо ...