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26.10.2023

Минсельхоз подготовил проект постановления о запрете экспорта мяса птицы

УрБК, Москва, 26.10.2023. Министерство сельского хозяйства РФ подготовило проект постановления правительства о запрете экспорта отдельных видов мяса птицы. По мнению специалистов, это позволит сдержать рост цен на данный вид продукции и избежать дефицита.

Авторы проекта предлагают ввести его в действие с декабря 2023 года сроком на шесть месяцев. При этом в документе не уточняется, на мясо каких видов птицы будет распространяться запрет.

Специалисты подчеркнули, что за год цены на мясо птицы в России выросли на 25,3%. Предполагается, что это связано с ростом себестоимости производства и снижением его объемов на фоне роста курса доллара.
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