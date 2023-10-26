На дороги Свердловской области для борьбы с гололедом вывели более 100 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 26.10.2023. В Свердловской области для уборки региональных дорог от последствий снегопада вывели 110 единиц спецтехники. Об этом сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.



Утром 26 октября почти на всей территории региона наблюдается небольшой снегопад. Тем не менее никаких ограничений на трассах, связанных с неудовлетворительным состоянием дорожного полотна, нет.



«Коэффициент сцепления на ЕКАД нормальный: его значения на разных участках от 0,7 до 0,82 при норме в 0,4», — говорится в сообщении.



В управлении ГИБДД по Свердловской области отмечают, что накануне в ходе проверок дорог, в том числе и в Екатеринбурге, было выявлено более 50 недостатков зимнего содержания трасс. Их причинами стало отсутствие контроля со стороны администрации муниципалитетов. По всем выявленным фактам собственники дорог получили от Госавтоинспекции необходимые рекомендации.