На дороги Свердловской области для борьбы с гололедом вывели более 100 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 24.10.2023. В Свердловской области на уборку междугородних трасс от последствий снегопада вывели ...20.10.2023 Зимой в Свердловской области дороги будут обслуживать более 1,1 тыс. единиц спецтехники
УрБК, Екатеринбург, 20.10.2023. В Свердловской области завершена подготовка уборочной техники к зимнему сезону. Для ...21.02.2023 На дорогах Свердловской области в круглосуточном режиме работают 380 снегоуборочных машин
УрБК, Екатеринбург, 21.02.2023. На уборку дорог в Свердловской области 21 февраля было выведено 380 единиц спецтехники. ...12.12.2022 На дорогах Свердловской области последствия снегопада устраняют 290 единиц спецтехники
УрБК, Екатеринбург, 12.12.2022. На дороги Свердловской области для устранения последствий снегопада сегодня вышло 290 ...25.11.2022 На дорогах Среднего Урала в ликвидации последствий снегопада задействовали 357 снегоуборочных машин
УрБК, Екатеринбург, 25.11.2022. На уборке дорог Свердловской области от последствий снегопада было задействовано 357 ...