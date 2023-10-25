Уральский Росприроднадзор предписал устранить экологические нарушения на площадках «Севуралбокситруда»

УрБК, Екатеринбург, 25.10.2023. Уральское межрегиональное управление Федеральной службы Росприроднадзора во время проверки обнаружило многочисленные нарушения природопользования предприятия по добыче боксита АО «Севуралбокситруда» (СУБР, входит в состав ОК РУСАЛ). Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.



Специалисты осмотрели площадки предприятия и ознакомились с соответствующей документацией. В результате установлено, что организация осуществляет выбросы загрязняющих веществ, нарушая регламент специального разрешения; не занимается сокращением выбросов вредных веществ в воздух во время неблагоприятных метеоусловий и вдобавок использует ресурсы водоема, не выполняя условия решения о предоставлении водного объекта. Кроме того, на предприятии плохо работает газоочистная установка, не проводится осмотр состояния и загрязнения окружающей среды в местах размещения отходов.



На основании предписания Росприроднадзора СУБР должен устранить выявленные нарушения. Также будут приняты меры административного реагирования к юридическим и должностным лицам предприятия.