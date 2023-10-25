Уральский Росприроднадзор предписал устранить экологические нарушения на площадках «Севуралбокситруда»

УрБК, Челябинск, 05.04.2023. Уральское межрегиональное Управление Росприроднадзора завершило проверку ООО «Челябинский ...14.03.2018 В Невьянске предприятие «АМЗ-Техноген» оштрафовано на 182 тыс. рублей за несоблюдение экологических требований
УрБК, Екатеринбург, 14.03.2018. Невьянская городская прокуратура выявила нарушение законодательства об охране ...28.11.2014 ООО «Эко-Транс» оштрафовано за нарушения в области охраны атмосферного воздуха и обращения с отходами
УрБК, Екатеринбург, 28.11.2014. Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области в ходе плановой ...17.05.2011 Прокуратура настояла на получении ОАО «Уралтрансмаш» разрешений на выброс вредных веществ в атмосферный воздух
УрБК, Екатеринбург, 17.05.2011. В результате вмешательства Свердловской межрайонной природоохранной прокуратуры ОАО ...19.11.2010 ОАО «Тюменский завод пластмасс» уличено в незаконных выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух
УрБК, Тюмень, 19.11.2010. Завершена внеплановая проверка ОАО «Тюменский завод пластмасс». Проверка проведена с целью ...