Курс доллара США на Московской бирже снизился до 93,10 руб., евро — до 98,62 руб.

УрБК, Москва, 25.10.2023. Курсы доллара США и евро начали снижаться в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на 10.55 мск курс американской валюты составляет 93,10 руб., европейской — 98,62 руб. На момент закрытия торгов 24 октября курс доллара США составлял 93,4 руб., евро — 98,9 руб.

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