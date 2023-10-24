Официальные курсы доллара США и евро снизились на 1,1 руб.

УрБК, Москва, 20.10.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 20 октября 2023 года. Курс ...17.10.2023 Официальный курс доллара США снизился на 2 коп., евро — на 3 коп.
УрБК, Москва, 17.10.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 17 октября 2023 года. Курс ...13.10.2023 Официальные курсы доллара США и евро снизились на 2,9 руб.
УрБК, Москва, 13.10.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 13 октября 2023 года. Курс ...11.10.2023 Официальный курс доллара США снизился на 1,4 руб., евро — на 1,3 руб.
УрБК, Москва, 11.10.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 11 октября 2023 года. Курс ...07.06.2023 Официальные курсы доллара США и евро снизились на 7 коп.
УрБК, Москва, 07.06.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 7 июня 2023 года. Курс долл. США ...