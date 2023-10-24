В Екатеринбурге судебные приставы арестовали у местного жителя автомобиль Chevrolet TrailBlazer из-за долга в 100 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 24.10.2023. В Екатеринбурге в счет погашения долга по транспортному налогу в размере порядка 100 тыс. руб. судебные приставы арестовали у местного жителя автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Свердловской области.



В Железнодорожном отделе судебных приставов было возбуждено исполнительное производство и установлен срок для добровольной оплаты задолженности, однако гражданин долг не погасил.



В результате было принято решение взыскать средства должника, находящиеся на счетах в банке, а также запретить регистрацию его машины Chevrolet TrailBlazer. Вследствие ареста автомобиля екатеринбуржец оплатил задолженность, после этого все наложенные ограничения были отменены.