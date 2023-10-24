В Екатеринбурге судебные приставы арестовали у местного жителя автомобиль Chevrolet TrailBlazer из-за долга в 100 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2023. Судебные приставы арестовали автомобиль Hyundai Avante у екатеринбуржца, который ...18.05.2023 У жителя Екатеринбурга арестовали автомобиль Hyundai Creta из-за долгов по налогам на 460 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 18.05.2023. В Екатеринбурге мужчина погасил задолженность по налоговым выплатам на 460 тыс. руб. ...01.09.2022 Судебные приставы арестовали у свердловчанина автомобиль KIA Sportage за неуплату долга в 353 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 01.09.2022. Судебные приставы арестовали у жителя Свердловской области автомобиль KIA Sportage за ...10.06.2021 Житель Среднеуральска оплатил долги по налогам на сумму 148 тыс. рублей после ареста его автомобиля
УрБК, Екатеринбург, 10.06.2021. Судебные приставы арестовали автомобиль Chery SUV T11 у жителя Среднеуральска за ...15.05.2019 У жителя Новоуральска из-за долга в 1,5 млн рублей арестовали автомобиль Mitsubishi Outlander
УрБК, Екатеринбург, 15.05.2019. В Новоуральске судебные приставы арестовали автомобиль Mitsubishi Outlander у местного ...