У жителя Екатеринбурга арестовали автомобиль Hyundai Creta из-за долгов по налогам на 460 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 18.05.2023. В Екатеринбурге мужчина погасил задолженность по налоговым выплатам на 460 тыс. руб. после ареста его автомобиля Hyundai Creta.
Как сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Свердловской области, было возбуждено исполнительное производство о взыскании налогов и сборов. Однако гражданин не оплатил задолженности.
Выяснилось, что у должника в собственности имеется автомобиль Hyundai Creta. Судебные приставы объявили автомобиль в розыск и нашли его на подземной парковке дома. После составления акта об аресте машины должник полностью оплатил всю сумму задолженности.
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