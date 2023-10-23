Летний турпоток на Средний Урал увеличился почти на 40%

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2023. Свердловская область с мая по август 2023 года вошла в десятку регионов, ...07.02.2022 В Свердловской области планируют увеличить турпоток минимум на 6,6%
УрБК, Екатеринбург, 07.02.2022. В Свердловской области планируют увеличить турпоток в 2022 году с 1,5 млн человек (по ...14.12.2021 В Свердловской области популяризаторы местного туризма получат поддержку заместителя губернатора региона
Власти Свердловской области намерены объединить усилия участников сферы гостеприимства для популяризации местного ...18.05.2016 Екатеринбург вошел в топ-5 российских городов для летних путешествий
УрБК, Екатеринбург, 18.05.2016. Екатеринбург занял пятое место в рейтинге самых популярных городов России для летних ...01.09.2015 Екатеринбург вошел в топ-10 самых популярных городов этого лета у туристов
УрБК, Екатеринбург, 01.09.2015. Екатеринбург стал шестым в рейтинге самых популярных городов России по числу ...