Летний турпоток на Средний Урал увеличился почти на 40%

УрБК, Екатеринбург, 23.10.2023. Летом на Среднем Урале наблюдалось увеличение числа туристов на 37%, что обеспечило ему шестое место в рейтинге наиболее популярных регионов для путешествий. Об этом сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.



По его словам, у туристов растет интерес к северным направлениям Урала. В их числе Гари, где этим летом был открыт туристический центр, Ивдель с перевалом Дятлова и Верхотурье.



«Нужно подтягивать инфраструктуру к тому спросу, который есть. Например, в Верхотурье открылся современный загородный клуб «Яблоневый сад» на берегу реки Туры. Из-за большого спроса планируется расширить турцентр поселка Гари. Там дополнительно будут построены кафе, бани и прочее», — отметил Д. Ионин.



Как подчеркнул замгубернатора региона, с целью развития сферы путешествий по Уралу правительство Свердловской области ввело налоговые льготы для местных туристических организаций. Это позволит снизить финансовое обременение и положительно скажется на компаниях, занимающихся организацией путешествий.