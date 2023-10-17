Официальный курс доллара США снизился на 1,4 руб., евро — на 1,1 руб.

УрБК, Москва, 20.10.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 21 октября 2023 года. Курс доллара США снизился на 1,40 руб., до 95,90 руб., евро — на 1,19 руб., до 101,42 руб.