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21.01.2025

Официальный курс доллара США снизился до 101,96 руб., евро вырос до 105,05 руб.

УрБК, Москва, 21.01.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 21 января 2024 года. Курс доллара США снизился на 46 коп., до 101,96 руб., евро вырос на 18 коп., до 105,05 руб.
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