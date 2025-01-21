Официальный курс доллара США вырос до 97,97 руб., евро снизился до 101,60 руб.

УрБК, Москва, 21.01.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 21 января 2024 года. Курс ...14.01.2025 Официальный курс доллара США вырос до 102,71 руб., евро снизился до 104,86 руб.
УрБК, Москва, 14.01.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 14 января 2024 года. Курс ...10.01.2025 Официальный курс доллара США вырос до 102,29 руб., евро снизился до 105,09 руб.
УрБК, Москва, 10.01.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 января 2024 года. Курс ...30.01.2024 Официальный курс доллара США вырос на 9 коп., евро — снизился на 11 коп.
УрБК, Москва, 30.01.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 30 января 2024 года. Курс ...10.01.2024 Официальный курс доллара США вырос на 71 коп., евро — снизился на 20 коп.
УрБК, Москва, 10.01.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 января 2024 года. Курс ...