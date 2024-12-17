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Официальный курс доллара США снизился до 101,61 руб., евро — до 105,25 руб.

УрБК, Москва, 24.12.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 24 декабря 2024 года. Курс доллара США снизился на 73 коп., до 101,61 руб., евро — на 1,29 коп., до 105,25 руб.
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