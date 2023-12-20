Официальный курс доллара США снизился на 26 коп., евро — на 46 коп.

УрБК, Москва, 27.12.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 27 декабря 2023 года. Курс доллара США снизился на 26,21 коп., до 91,70 руб., евро — на 46,03 коп., до 101,11 руб.