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ЕВРАЗ установил на Западно-Сибирской ТЭЦ два новых трансформатора повышенной технологичности

УрБК, Екатеринбург, 20.10.2023. Два новых трансформатора, приобретенных в рамках инвестиционного проекта, стартовавшего в 2022 году, запущены в работу на Западно-Сибирской ТЭЦ. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» ЕВРАЗа.

ЕВРАЗ установил на Западно-Сибирской ТЭЦ два новых трансформатора повышенной технологичности
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

У новых трансформаторов, обеспечивающих бесперебойную деятельность Западно-Сибирского металлургического комбината (ЗСМК) и теплоснабжение двух районов Новокузнецка — Заводского и Новоильинского, мощность осталась прежней — 125 МВ/А, но появилась новая опция — встроенная система диагностики, которая в автоматическом режиме контролирует состояние оборудования, помогая спрогнозировать и предотвратить сбои.

«Мы обеспечиваем стабильное электроснабжение комбината и в целом энергосистемы юга Кузбасса. Трансформаторы не функционируют сами по себе — работают турбины, генераторы, что в системе повышает надежность Западно-Сибирской ТЭЦ в части электро- и теплоснабжения», — рассказал директор Западно-Сибирской ТЭЦ Виталий Слюсарский.

В новые агрегаты, сделанные на заводе в Тольятти, с полным сроком службы 30 лет, один из которых был установлен предприятием в 2018 году, ЕВРАЗ вложил более 300 млн руб.
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