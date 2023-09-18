ЕВРАЗ установил на Западно-Сибирской ТЭЦ два новых трансформатора повышенной технологичности

Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 20.10.2023. Два новых трансформатора, приобретенных в рамках инвестиционного проекта, стартовавшего в 2022 году, запущены в работу на Западно-Сибирской ТЭЦ. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» ЕВРАЗа.У новых трансформаторов, обеспечивающих бесперебойную деятельность Западно-Сибирского металлургического комбината (ЗСМК) и теплоснабжение двух районов Новокузнецка — Заводского и Новоильинского, мощность осталась прежней — 125 МВ/А, но появилась новая опция — встроенная система диагностики, которая в автоматическом режиме контролирует состояние оборудования, помогая спрогнозировать и предотвратить сбои.«Мы обеспечиваем стабильное электроснабжение комбината и в целом энергосистемы юга Кузбасса. Трансформаторы не функционируют сами по себе — работают турбины, генераторы, что в системе повышает надежность Западно-Сибирской ТЭЦ в части электро- и теплоснабжения», — рассказал директор Западно-Сибирской ТЭЦ Виталий Слюсарский.В новые агрегаты, сделанные на заводе в Тольятти, с полным сроком службы 30 лет, один из которых был установлен предприятием в 2018 году, ЕВРАЗ вложил более 300 млн руб.