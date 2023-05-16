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Почти 1,5 млрд рублей направил ЕВРАЗ на ремонт Западно-Сибирской ТЭЦ в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2023. Почти 1,5 млрд руб. направил ЕВРАЗ на ремонт Западно-Сибирской ТЭЦ в 2023 году. Об этом информирует региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.

Почти 1,5 млрд рублей направил ЕВРАЗ на ремонт Западно-Сибирской ТЭЦ в 2023 году

К старту отопительного сезона 2023-2024 годов отремонтировали семь котельных агрегатов, три из которых прошли капительный ремонт — было заменено 180 т поверхностей нагрева. Турбогенератору заменили элементы проточной части турбины. Полностью готовы к работе и остальные турбогенераторы, а также вспомогательное оборудование: сетевые насосы, подогреватели, оборудование химводоочисток.

Почти 1,5 млрд рублей направил ЕВРАЗ на ремонт Западно-Сибирской ТЭЦ в 2023 году

Главный инженер Западно-Сибирской ТЭЦ Константин Соломкин отметил, что к новому отопительному сезону создан запас твердого топлива в объеме 360 тыс. т, что в три раза больше норматива, утвержденного министерством энергетики РФ. В 2023 году программа увеличения отпуска тепловой энергии на Западно-Сибирской ТЭЦ позволит подключить дополнительных потребителей тепла Заводского и Новоильинского районов.

Для обеспечения безаварийной работы в условиях пониженных температур ежеквартально проводятся противоаварийные тренировки сотрудников ТЭЦ.

Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
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