ЕВРАЗ вложил 1,2 млрд рублей в подготовку Западно-Сибирской ТЭЦ к новому отопительному сезону

УрБК, Екатеринбург, 20.10.2023. Два новых трансформатора, приобретенных в рамках инвестиционного проекта, стартовавшего ...18.09.2023 Почти 1,5 млрд рублей направил ЕВРАЗ на ремонт Западно-Сибирской ТЭЦ в 2023 году
УрБК, Екатеринбург, 18.09.2023. Почти 1,5 млрд руб. направил ЕВРАЗ на ремонт Западно-Сибирской ТЭЦ в 2023 году. Об этом ...16.05.2023 ЕВРАЗ ЗСМК направит почти 1 млрд рублей на ремонт оборудования на Западно-Сибирской ТЭЦ
УрБК, Екатеринбург, 16.05.2023. Западно-Сибирская ТЭЦ ЕВРАЗ ЗСМК 15 мая завершила отопительный сезон. Специалисты ...13.09.2021 Западно-Сибирская ТЭЦ ЕВРАЗ ЗСМК подготовилась к отопительному сезону
УрБК, Екатеринбург, 13.09.2021. Филиал ЕВРАЗ ЗСМК — Западно-Сибирская ТЭЦ — в срок подготовился к отопительному сезону. ...04.05.2017 ЕВРАЗ приступил к ремонту оборудования на Западно-Сибирской ТЭЦ
УрБК, Екатеринбург, 04.05.2017. ЕВРАЗ приступил к ремонту основного технологического оборудования на Западно-Сибирской ...