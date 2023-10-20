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ЕВРАЗ вложил 1,2 млрд рублей в подготовку Западно-Сибирской ТЭЦ к новому отопительному сезону

УрБК, Екатеринбург, 17.09.2024. В 2024 году ЕВРАЗ направил на ремонт Западно-Сибирской ТЭЦ почти 1,2 млрд руб. На сегодняшний день данный филиал ЕВРАЗ ЗСМК готов к началу отопительного сезона, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.

Так, с 16 сентября началась подача тепла на социальные объекты Заводского и Новоильинского районов Новокузнецка. Сегодня теплоэнергетики начали подавать тепло и в жилые дома.

ЕВРАЗ вложил 1,2 млрд рублей в подготовку Западно-Сибирской ТЭЦ к новому отопительному сезону
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

К старту нового отопительного сезона на ТЭЦ отремонтировали семь котлоагрегатов, пять турбогенераторов, заменили 59 т поверхностей нагрева. По инвестиционной программе заменены паропроводы котла №11. Готово к работе и вспомогательное оборудование: сетевые насосы, подогреватели, оборудование химводоочисток.

Для обеспечения безаварийной работы в условиях пониженных температур ежеквартально проводятся противоаварийные тренировки оперативного персонала ТЭЦ.

«Все плановые работы по подготовке станции к началу отопительного сезона выполнены. Мы сделали запас твердого топлива в размере 370 тыс. т, который позволит уверенно пройти режим пиковых нагрузок зимой», — отметил главный инженер Западно-Сибирской ТЭЦ Константин Соломкин.
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