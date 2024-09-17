Филиал ЕВРАЗ ЗСМК завершил подготовку к отопительному сезону

УрБК, Екатеринбург, 17.09.2024. В 2024 году ЕВРАЗ направил на ремонт Западно-Сибирской ТЭЦ почти 1,2 млрд руб. На ...16.05.2023 ЕВРАЗ ЗСМК направит почти 1 млрд рублей на ремонт оборудования на Западно-Сибирской ТЭЦ
УрБК, Екатеринбург, 16.05.2023. Западно-Сибирская ТЭЦ ЕВРАЗ ЗСМК 15 мая завершила отопительный сезон. Специалисты ...13.09.2021 Западно-Сибирская ТЭЦ ЕВРАЗ ЗСМК подготовилась к отопительному сезону
УрБК, Екатеринбург, 13.09.2021. Филиал ЕВРАЗ ЗСМК — Западно-Сибирская ТЭЦ — в срок подготовился к отопительному сезону. ...29.09.2020 На подготовку ТЭЦ ЕВРАЗ к отопительному сезону направлено 280 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 29.09.2020. К отопительному сезону 2020-2021 гг. ЕВРАЗ выделил около 280 млн руб. на подготовку ТЭЦ ...04.05.2017 ЕВРАЗ приступил к ремонту оборудования на Западно-Сибирской ТЭЦ
УрБК, Екатеринбург, 04.05.2017. ЕВРАЗ приступил к ремонту основного технологического оборудования на Западно-Сибирской ...