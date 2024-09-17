Филиал ЕВРАЗ ЗСМК завершил подготовку к отопительному сезону

Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2025. С 15 сентября Западно-Сибирская теплоэлектроцентраль (филиал ЕВРАЗ ЗСМК) завершила подготовку к отопительному сезону и начнет подачу тепла и горячей воды в Заводской и Новоильинский районы Новокузнецка. Об этом сообщает пресс-служба дивизиона «Сибирь» ЕВРАЗ.В ходе подготовки к зиме были отремонтированы 6 из 11 котлоагрегатов ТЭЦ. Новым решением стало использование нержавеющей стали для замены материала скрубберов (золоулавливающих установок).В 2025-2026 гг. на ТЭЦ планируется замена 388 т металлоконструкций поверхностей нагрева котлоагрегатов. Такой объем ремонтов позволит значительно сократить количество внеплановых простоев оборудования и повысить надежность теплоснабжения.Особое внимание уделено экологии. В рамках федерального проекта «Чистый воздух» на котле № 11 модернизируют электрофильтры, что позволит ТЭЦ снизить выбросы в атмосферу.