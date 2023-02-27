ЕВРАЗ ЗСМК направит почти 1 млрд рублей на ремонт оборудования на Западно-Сибирской ТЭЦ

УрБК, Екатеринбург, 16.05.2023. Западно-Сибирская ТЭЦ ЕВРАЗ ЗСМК 15 мая завершила отопительный сезон. Специалисты приступили к ремонту основного и вспомогательного тепломеханического оборудования, от которого зависит стабильность работы теплоэлектроцентрали. На эти цели в текущем году выделено почти 1 млрд руб.
Как сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга, отопительный сезон 2022-2023 годов ТЭЦ отработала в штатном режиме, без сбоев и нарушений.
«В полном объеме обеспечила потребителей Заводского и Новоильинского районов теплом и горячей водой. Температурный и гидравлический режимы соблюдались на протяжении всего отопительного периода в строгом соответствии с заданными параметрами», — говорится в сообщении.
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
По словам директора сегмента «Энергетика» ЕВРАЗ ЗСМК Николая Петяхина, специалисты произведут капитальный ремонт трех котлоагрегатов и одного турбогенератора. На остальных восьми котлоагрегатах и шести турбогенераторах будут идти текущие работы. Всего заменят 170 т поверхностей нагрева, а также отремонтируют газоочистное оборудование всех котлоагрегатов.
Отмечается, что благодаря ремонтной кампании Западно-Сибирская ТЭЦ обеспечит бесперебойную подачу энергоресурсов в жилые районы Новокузнецка и на промышленную площадку ЕВРАЗ ЗСМК.
УрБК, Екатеринбург, 27.02.2023. На Западно-Сибирской ТЭЦ модернизируют центральную насосную станцию, которая подает ...13.09.2021 Западно-Сибирская ТЭЦ ЕВРАЗ ЗСМК подготовилась к отопительному сезону
УрБК, Екатеринбург, 13.09.2021. Филиал ЕВРАЗ ЗСМК — Западно-Сибирская ТЭЦ — в срок подготовился к отопительному сезону. ...16.05.2019 ЕВРАЗ ЗСМК модернизирует очистные электрофильтры на котлах ЗапсибТЭЦ
УрБК, Екатеринбург, 16.05.2019. На ЗапсибТЭЦ ведется поэтапная модернизация электрофильтров, которые очищают дымовые ...31.05.2018 Западно-Сибирская ТЭЦ увеличила на 10% производство тепловой и электрической энергии
УрБК, Екатеринбург, 31.05.2018. Западно-Сибирская ТЭЦ (филиал ЕВРАЗ ЗСМК) успешно завершила отопительный сезон ...04.05.2017 ЕВРАЗ приступил к ремонту оборудования на Западно-Сибирской ТЭЦ
УрБК, Екатеринбург, 04.05.2017. ЕВРАЗ приступил к ремонту основного технологического оборудования на Западно-Сибирской ...