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ЕВРАЗ ЗСМК направит почти 1 млрд рублей на ремонт оборудования на Западно-Сибирской ТЭЦ

УрБК, Екатеринбург, 16.05.2023. Западно-Сибирская ТЭЦ ЕВРАЗ ЗСМК 15 мая завершила отопительный сезон. Специалисты приступили к ремонту основного и вспомогательного тепломеханического оборудования, от которого зависит стабильность работы теплоэлектроцентрали. На эти цели в текущем году выделено почти 1 млрд руб.

Как сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга, отопительный сезон 2022-2023 годов ТЭЦ отработала в штатном режиме, без сбоев и нарушений.

«В полном объеме обеспечила потребителей Заводского и Новоильинского районов теплом и горячей водой. Температурный и гидравлический режимы соблюдались на протяжении всего отопительного периода в строгом соответствии с заданными параметрами», — говорится в сообщении.

ЕВРАЗ ЗСМК направит почти 1 млрд рублей на ремонт оборудования на Западно-Сибирской ТЭЦ
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

По словам директора сегмента «Энергетика» ЕВРАЗ ЗСМК Николая Петяхина, специалисты произведут капитальный ремонт трех котлоагрегатов и одного турбогенератора. На остальных восьми котлоагрегатах и шести турбогенераторах будут идти текущие работы. Всего заменят 170 т поверхностей нагрева, а также отремонтируют газоочистное оборудование всех котлоагрегатов.

Отмечается, что благодаря ремонтной кампании Западно-Сибирская ТЭЦ обеспечит бесперебойную подачу энергоресурсов в жилые районы Новокузнецка и на промышленную площадку ЕВРАЗ ЗСМК.

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