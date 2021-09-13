На Западно-Сибирской ТЭЦ ЕВРАЗ ЗСМК обновили оборудование за 57 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.02.2023. На Западно-Сибирской ТЭЦ модернизируют центральную насосную станцию, которая подает воду для охлаждения конденсаторов турбин. Это обеспечит надежность работы теплоэлектроцентрали и дополнительную выработку электроэнергии для собственных нужд. Общие капитальные вложения компании составили 57 млн руб.
Как сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга, на насосной станции установлено шесть агрегатов, которые ежедневно перекачивают тысячи кубометров воды для охлаждения конденсаторов турбин. Сейчас идут работы по замене и установке силового оборудования насосного агрегата № 6. Во II квартале приступят к замене насоса № 1.
«Новое оборудование надежнее и производительнее: прокачивает 14 тыс. кубометров воды в час. Автоматизированные агрегаты позволят контролировать большее число параметров насоса и оперативно реагировать на нештатные ситуации», — говорится в сообщении.
Кроме того, по словам специалистов, такое оборудование обеспечит надежную поставку циркуляционной воды на турбоагрегаты станции, а летом увеличит выработку электроэнергии на ТЭЦ.
Отмечается, что Западно-Сибирская ТЭЦ поставляет тепло и горячую воду жителям Заводского и Новоильинского районов Новокузнецка, а также подает электроэнергию на промышленную площадку ЕВРАЗ ЗСМК.
УрБК, Екатеринбург, 13.09.2021. Филиал ЕВРАЗ ЗСМК — Западно-Сибирская ТЭЦ — в срок подготовился к отопительному сезону. ...16.05.2019 ЕВРАЗ ЗСМК модернизирует очистные электрофильтры на котлах ЗапсибТЭЦ
УрБК, Екатеринбург, 16.05.2019. На ЗапсибТЭЦ ведется поэтапная модернизация электрофильтров, которые очищают дымовые ...04.05.2017 ЕВРАЗ приступил к ремонту оборудования на Западно-Сибирской ТЭЦ
УрБК, Екатеринбург, 04.05.2017. ЕВРАЗ приступил к ремонту основного технологического оборудования на Западно-Сибирской ...20.12.2016 ЕВРАЗ НТМК заменил насосное оборудование на более экономичное
УрБК, Екатеринбург, 20.12.2016. На ЕВРАЗ НТМК завершилась реализация инвестиционного проекта по замене существующего ...27.06.2016 На ЕВРАЗ ЗСМК завершен капитальный ремонт доменной печи № 1
УрБК, Екатеринбург, 27.06.2016. Западно-Сибирский металлургический комбинат (ЗСМК, входил в состав ЕВРАЗа) завершил ...