На Западно-Сибирской ТЭЦ ЕВРАЗ ЗСМК обновили оборудование за 57 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.02.2023. На Западно-Сибирской ТЭЦ модернизируют центральную насосную станцию, которая подает воду для охлаждения конденсаторов турбин. Это обеспечит надежность работы теплоэлектроцентрали и дополнительную выработку электроэнергии для собственных нужд. Общие капитальные вложения компании составили 57 млн руб.



Как сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга, на насосной станции установлено шесть агрегатов, которые ежедневно перекачивают тысячи кубометров воды для охлаждения конденсаторов турбин. Сейчас идут работы по замене и установке силового оборудования насосного агрегата № 6. Во II квартале приступят к замене насоса № 1.



«Новое оборудование надежнее и производительнее: прокачивает 14 тыс. кубометров воды в час. Автоматизированные агрегаты позволят контролировать большее число параметров насоса и оперативно реагировать на нештатные ситуации», — говорится в сообщении.



Кроме того, по словам специалистов, такое оборудование обеспечит надежную поставку циркуляционной воды на турбоагрегаты станции, а летом увеличит выработку электроэнергии на ТЭЦ.



Отмечается, что Западно-Сибирская ТЭЦ поставляет тепло и горячую воду жителям Заводского и Новоильинского районов Новокузнецка, а также подает электроэнергию на промышленную площадку ЕВРАЗ ЗСМК.