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Зимой в Свердловской области дороги будут обслуживать более 1,1 тыс. единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 20.10.2023. В Свердловской области завершена подготовка уборочной техники к зимнему сезону. Для очистки снега и ликвидации гололеда дорожники подготовили 1 тыс. 155 единиц специальной техники, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.

Помимо этого, специалисты пополнили запасы противогололедных материалов: на 148 базах хранения размещено 66,2 тыс. кубометров песко-соляной смеси. Ее поставки будут продолжаться всю зиму и составят 338,9 тыс. кубометров.

Для управления процессами очистки дорог специалисты применяют автоматизированную систему «Центр управления производством работ по содержанию автодорог». Ключевой элемент системы — комплексный пост дорожного контроля, оснащенный различными датчиками. Он собирает для системы данные о погодных условиях и состоянии дорог. Всего на региональных дорогах работает 51 такой комплекс.

Автоматизированная система помогает следить за состоянием почти 11 тыс. км региональных дорог.
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