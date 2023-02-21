Зимой в Свердловской области дороги будут обслуживать более 1,1 тыс. единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 21.02.2023. На уборку дорог в Свердловской области 21 февраля было выведено 380 единиц спецтехники. ...05.12.2022 В Свердловской области в уборке снега на дорогах задействовано 258 комбинированных машин
УрБК, Екатеринбург, 05.12.2022. В ночь с 4 на 5 декабря в Свердловской области привлекли к уборке дорог от снега 312 ...25.11.2022 На дорогах Среднего Урала в ликвидации последствий снегопада задействовали 357 снегоуборочных машин
УрБК, Екатеринбург, 25.11.2022. На уборке дорог Свердловской области от последствий снегопада было задействовано 357 ...31.10.2022 В уборке снега на региональных трассах Свердловской области задействовано более 270 единиц техники
УрБК, Екатеринбург, 31.10.2022. Для устранения последствий снегопада на региональные дороги Свердловской области ...13.01.2012 Заместитель председателя правительства Свердловской области Александр Петров: при обильных снегопадах будет привлечен резерв техники для содержания автодорог в порядке
УрБК, Екатеринбург, 13.01.2012. Заместитель председателя правительства Свердловской области Александр Петров, ...