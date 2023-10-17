Официальный курс доллара США снизился на 6 коп., евро — на 28 коп.

УрБК, Москва, 17.10.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 17 октября 2023 года. Курс ...13.10.2023 Официальный курс доллара США вырос на 31 коп., евро снизился на 48 коп.
УрБК, Москва, 13.10.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 14 октября 2023 года. Курс ...11.10.2023 Официальный курс доллара США снизился на 1,4 руб., евро — на 1,3 руб.
УрБК, Москва, 11.10.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 11 октября 2023 года. Курс ...22.09.2023 Официальный курс доллара США снизился на 54 коп., евро — на 1 руб.
УрБК, Москва, 22.09.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 22 сентября 2023 года. Курс ...13.09.2023 Официальный курс доллара США снизился на 1,8 руб., евро — на 1,9 руб.
УрБК, Москва, 13.09.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 13 сентября 2023 года. Курс ...