Официальный курс доллара США снизился на 6 коп., евро — на 28 коп.

УрБК, Москва, 20.10.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 20 октября 2023 года. Курс доллара США снизился на 6,50 коп., до 97,30 руб., евро — на 28,04 коп., до 102,62 руб.