Официальный курс доллара США снизился до 97,13 руб., евро — до 102,74 руб.

УрБК, Москва, 28.01.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 28 января 2024 года. Курс доллара США снизился на 1 руб. 13 коп., до 97,13 руб., евро — на 44 коп., до 102,74 руб.