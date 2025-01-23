Официальный курс доллара США снизился до 97,13 руб., евро — до 102,74 руб.

УрБК, Москва, 23.01.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 23 января 2024 года. Курс ...22.01.2025 Официальный курс доллара США снизился до 99,93 руб., евро — до 103,29 руб.
УрБК, Москва, 22.01.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 22 января 2024 года. Курс ...21.01.2025 Официальный курс доллара США снизился до 101,96 руб., евро вырос до 105,05 руб.
УрБК, Москва, 21.01.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 21 января 2024 года. Курс ...17.01.2025 Официальный курс доллара США снизился до 102,38 руб., евро — до 105,81 руб.
УрБК, Москва, 17.01.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 17 января 2024 года. Курс ...16.01.2025 Официальный курс доллара США снизился до 102,81 руб., евро — до 106,10 руб.
УрБК, Москва, 16.01.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 16 января 2024 года. Курс ...