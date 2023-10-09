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Паблик-арт-программа «ЧО» превратит цифровой экран в Екатеринбурге в объект медиаискусства

УрБК, Екатеринбург, 19.10.2023. Паблик-арт-программа «ЧО» и компания «Атомстройкомплекс» превратят медиаэкран от Maer Group на перекрестке улиц Малышева и Вайнера в цифровой арт-объект. Об этом сообщает пресс-служба паблик-арт-программы.

Паблик-арт-программа «ЧО» превратит цифровой экран в Екатеринбурге в объект медиаискусства

В ближайшие выходные, а также в следующие — 28 и 29 октября — жители Екатеринбурга на одном из главных городских экранов смогут наблюдать медиаинсталляцию под названием «Экран. Практики наблюдения», автором которой стал художник Петя Стабровский.

Также зрителю предлагается отправиться с гидом-медиатором в небольшую фиджитал-прогулку по улицам города с аудиосопровождением и погрузиться в состояние исследования города, света и самого процесса видения.

Паблик-арт-программа «ЧО» превратит цифровой экран в Екатеринбурге в объект медиаискусства

Присоединиться к прогулке, которая назначена на 21, 22, 28 и 29 октября, можно после регистрации по ссылке.

Проект проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Фото предоставлены пресс-службой паблик-арт-программы «ЧО»
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