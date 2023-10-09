Паблик-арт-программа «ЧО» превратит цифровой экран в Екатеринбурге в объект медиаискусства

УрБК, Екатеринбург, 18.10.2023. В рамках паблик-арт-программы «ЧО» в Екатеринбурге на улице Радищева появилась ...09.10.2023 «Атомстройкомплекс» представил программу паблик-арта «ЧО» на выставке 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 09.10.2023. В Екатеринбурге в рамках международного форума и выставки 100+ TechnoBuild компания ...07.09.2023 Организаторы паблик-арт-программы «ЧО» приглашают жителей Екатеринбурга раскрасить бетонный забор у Южного автовокзала
УрБК, Екатеринбург, 07.09.2023. Организаторы паблик-арт-программы «ЧО» приглашают жителей Екатеринбурга принять участие ...04.09.2023 В Екатеринбурге на Визовском пруду паблик-арт-программа «ЧО» представит аудиоспектакль «Индустриальный младенец»
УрБК, Екатеринбург, 04.09.2023. В Екатеринбурге на Визовском пруду паблик-арт-программа «ЧО» представит аудиоспектакль ...20.07.2023 В Екатеринбурге художники-подростки смогут нарисовать на заборе свое видение города в формате комикса в рамках арт-программы «ЧО»
УрБК, Екатеринбург, 20.07.2023. Жители Екатеринбурга в возрасте от 13 до 16 лет смогут нарисовать свое видение города в ...