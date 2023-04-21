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В Екатеринбурге более половины строящихся объектов недвижимости на «первичке» сдадут не раньше 2025 года

УрБК, Екатеринбург, 20.10.2023. В Екатеринбурге 56% квартир (8,1 тыс. ед.) в новостройках будут сданы в эксплуатацию в 2025 году и позднее. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».

Помимо этого, в 2024 году в уральской столице сдадут в эксплуатацию 33% жилья на первичном рынке, в 2023 — 10%. В частности, в IV квартале 2023 года — 1,5 тыс. квартир, в I квартале 2024 года — 0,7 тыс., во II квартале 2024 года — 0,9 тыс., в III квартале 2024 года — 0,5 тыс., в IV квартале 2024 года — 2,7 тыс.

Отмечается, что почти у половины доступных для покупки на «Авито Недвижимости» объектов первичного рынка в городах-миллионниках сдача планируется в 2025 году и позднее. Помимо Екатеринбурга, большая доля таких квартир отмечена в Нижнем Новгороде (66%), Перми и Уфе (по 58%).
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