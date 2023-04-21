В Екатеринбурге более половины строящихся объектов недвижимости на «первичке» сдадут не раньше 2025 года

УрБК, Москва, 21.04.2023. Банк России провел опрос среди 22 экономистов различных организаций об экономических ...06.12.2022 Президент РФ Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете
УрБК, Москва, 06.12.2022. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о бюджете на 2023 и плановый период 2024-2025 ...30.11.2022 Совет Федерации утвердил федеральный бюджет на 2023 год
Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Об этом ...30.11.2022 Совет Федерации утвердил федеральный бюджет на 2023 год
УрБК, Москва, 30.11.2022. Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и ...17.08.2022 Минэкономразвития РФ улучшило прогноз по инфляции на 2022 год
УрБК, Москва, 17.08.2022. Минэкономразвития РФ обновило прогноз социально-экономического развития страны до 2025 года. ...