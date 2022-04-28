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Почти 3,5 млрд рублей предприятия Свердловской области вложили в региональные экологические инициативы

УрБК, Екатеринбург, 19.10.2023. Предприятия Свердловской области направили в 2022 году на сокращение вредных атмосферных выбросов почти 3,5 млрд руб. Об этом было заявлено 19 октября на заседании правительства региона, где обсуждался доклад о состоянии окружающей среды в 2022 году.

Суммарные затраты на охрану окружающей среды в 2022 году на предприятиях, в организациях и у индивидуальных предпринимателей составили 37,7 млрд руб., сообщает областной департамент информационной политики.

В результате проведенных в рамках нацпроекта «Экология» мероприятий, а также комплексного плана по улучшению экологической обстановки, утвержденного губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, выбросы в атмосферу сократились на 97 тыс. т. Кроме этого, в регионе снизился объем загрязнения сточных вод — при этом федеральные нормативы стали значительно выше.

«Существенно ужесточились нормативы по оценке влияния на человека факторов окружающей среды, и это привело к изменению оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха. Изменились нормативы по марганцу, формальдегиду и взвешенным веществам. Уровень загрязнения определяет Уральский гидрометцентр, и на основе новых критериев оценки в некоторых городах региона он изменился», — отметил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.

Для развития системы экологического мониторинга состояния воздуха Свердловская область закупила дополнительные газоанализаторы, которые установлены на автоматических станциях контроля за загрязнением атмосферы.
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