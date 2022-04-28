Почти 3,5 млрд рублей предприятия Свердловской области вложили в региональные экологические инициативы

УрБК, Екатеринбург, 28.04.2022. Затраты на охрану окружающей среды и капитальный ремонт основных фондов по охране ...25.09.2012 Екатеринбург исключен из числа городов с очень высоким уровнем загрязнения атмосферы
УрБК, Екатеринбург, 25.09.2012. Уровень загрязнения атмосферы Екатеринбурга снизился по сравнению с 2010 годом, ...27.09.2011 Суммарный годовой выброс предприятиями Свердловской области загрязняющих веществ в атмосферу остается на уровне 1,67 млн. тонн
УрБК, Екатеринбург, 27.09.2011. На заседании правительства Свердловской области, которое провел глава областного ...11.01.2010 Уровень загрязнения атмосферного воздуха в Екатеринбурге и Верхней Пышме достиг отметки «очень высокий»
УрБК, Екатеринбург, 11.01.2010. По данным измерений на автоматических станциях контроля за загрязнением атмосферного ...21.09.2009 Первый заместитель министра природных ресурсов Свердловской области Илья Бондарев: Почти 65% отходов, загрязняющих почву и земельные ресурсы — результат деятельности пяти предприятий области
УрБК, Екатеринбург, 21.09.2009. Правительство Свердловской области рассмотрело государственный доклад «О состоянии ...