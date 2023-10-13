В Челябинске в III квартале число вакансий выросло в 2,1 раза

УрБК, Челябинск, 19.10.2023. В Челябинске число вакансий в III квартале 2023 года выросло в 2,1 раза по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито Работа».



В целом по стране годовой рост количества предложений о работе составил 2,3 раза.



По словам директора по развитию «Авито Работы» Дмитрия Пучкова, увеличение предложений о работе в крупных городах России обусловлено общей тенденцией на высокий кадровый спрос.



В свою очередь, средняя предлагаемая зарплата в столице Южного Урала в июле-сентябре этого года составила 52 тыс. 370 руб.