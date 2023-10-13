В Челябинске в III квартале число вакансий выросло в 2,1 раза

УрБК, Екатеринбург, 19.10.2023. Екатеринбург занял второе место в рейтинге среди российских городов по приросту ...13.10.2023 В Екатеринбурге число вакансий за год выросло на 139%
УрБК, Екатеринбург, 13.10.2023. В Екатеринбурге рост числа вакансий в III квартале 2023 года по сравнению с тем же ...13.10.2023 В Екатеринбурге число вакансий за год выросло на 139%
В Екатеринбурге рост числа вакансий в III квартале 2023 года по сравнению с тем же периодом 2022 года составил 139%. Об ...07.09.2023 В Екатеринбурге почти в два раза вырос спрос на работников ресторанной сферы
УрБК, Екатеринбург, 07.09.2023. В Екатеринбурге в начале осени в 1,9 раза выросло число вакансий для работников ...15.06.2023 В Екатеринбурге число вакансий с переобучением на рабочем месте за год выросло в 2,5 раза
УрБК, Екатеринбург, 15.06.2023. В Екатеринбурге общее количество вакансий, подразумевающих обучение или повышение ...