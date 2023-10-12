Официальный курс доллара США вырос на 2 коп., евро — на 15 коп.

УрБК, Москва, 19.10.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 19 октября 2023 года. Курс доллара США вырос на 2,66 коп., до 97,37 руб., евро — на 15,32 коп., до 102,90 руб.