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Сегодня, 09:22

Официальный курс доллара США вырос на 2 коп., евро — на 15 коп.

УрБК, Москва, 19.10.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 19 октября 2023 года. Курс доллара США вырос на 2,66 коп., до 97,37 руб., евро — на 15,32 коп., до 102,90 руб.
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