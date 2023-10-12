Официальный курс доллара США вырос на 2 коп., евро — на 15 коп.

УрБК, Москва, 18.10.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 18 октября 2023 года. Курс ...12.10.2023 Официальный курс доллара США вырос на 4 коп., евро — на 26 коп.
УрБК, Москва, 12.10.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 12 октября 2023 года. Курс ...10.10.2023 Официальный курс доллара США вырос на 86 коп., евро — на 1 руб.
УрБК, Москва, 10.10.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 октября 2023 года. Курс ...06.10.2023 Официальный курс доллара США вырос на 81 коп., евро — на 1,2 руб.
УрБК, Москва, 06.10.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 7 октября 2023 года. Курс ...06.10.2023 Официальный курс доллара США вырос на 22 коп., евро — на 48 коп.
УрБК, Москва, 06.10.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 октября 2023 года. Курс ...