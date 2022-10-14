Банки обратились в ЦБ с просьбой о моратории на применение санкций за несоблюдение сроков внедрения сервиса B2B-переводов через СБП

Банк России выступил с предложениями по развитию Системы быстрых платежей (СБП). Они опубликованы на сайте регулятора. ...

Банк России намерен внедрить переводы между юрлицами через Систему быстрых платежей

УрБК, Москва, 14.10.2022. Банк России выступил с предложениями по развитию Системы быстрых платежей (СБП). Они ...

Банк России намерен внедрить переводы между юрлицами через Систему быстрых платежей

УрБК, Москва, 12.11.2020. ЦБ РФ разработал проект указания, согласно которому банки будут информировать своих клиентов ...

Банки в России будут информировать клиентов о попытках несанкционированных переводов

УрБК, Москва, 22.09.2020. Этой осенью ряд банков РФ начал перечислять заработные платы сотрудников компаний через ...

ОАО «Банк «Монетный дом»: Для удобства клиентов мы работаем сразу по 5 системам денежных переводов и отправляем денежные средства в любую точку мира

УрБК, Екатеринбург, 23.06.2009. «Существует несколько схем денежных переводов. Основные — это переводы через ...