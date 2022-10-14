Банки обратились в ЦБ с просьбой о моратории на применение санкций за несоблюдение сроков внедрения сервиса B2B-переводов через СБП

Банк России выступил с предложениями по развитию Системы быстрых платежей (СБП). Они опубликованы на сайте регулятора. ...14.10.2022 Банк России намерен внедрить переводы между юрлицами через Систему быстрых платежей
УрБК, Москва, 14.10.2022. Банк России выступил с предложениями по развитию Системы быстрых платежей (СБП). Они ...12.11.2020 Банки в России будут информировать клиентов о попытках несанкционированных переводов
УрБК, Москва, 12.11.2020. ЦБ РФ разработал проект указания, согласно которому банки будут информировать своих клиентов ...22.09.2020 Российские банки начали перечислять зарплаты по номеру телефона
УрБК, Москва, 22.09.2020. Этой осенью ряд банков РФ начал перечислять заработные платы сотрудников компаний через ...23.06.2009 ОАО «Банк «Монетный дом»: Для удобства клиентов мы работаем сразу по 5 системам денежных переводов и отправляем денежные средства в любую точку мира
УрБК, Екатеринбург, 23.06.2009. «Существует несколько схем денежных переводов. Основные — это переводы через ...