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Вчера, 17:21

Банки обратились в ЦБ с просьбой о моратории на применение санкций за несоблюдение сроков внедрения сервиса B2B-переводов через СБП

УрБК, Москва, 18.10.2023. Ассоциация банков России (АБР) обратилась в ЦБ с предложением «ввести мораторий на применение штрафных санкций к кредитным организациям» за несоблюдение сроков внедрения сервиса B2B-переводов через систему быстрых платежей (СБП) сроком на год. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на текст письма.

Так, согласно действующим правилам, сервис должен заработать у всех банков с универсальной лицензией с 1 апреля 2024 года, но проведенный АБР опрос «выявил потенциальные риски его внедрения».

При этом в основном участники рынка опасаются мгновенности переводов, что, по их мнению, грозит дополнительными рисками из-за невозможности оперативно идентифицировать получателя платежа в рамках процедур по борьбе с отмыванием. Кроме того, мгновенный характер переводов через СБП не даст приостановить на пять дней исполнение платежа, что требуется по закону о борьбе с отмыванием, если получатель связан с терроризмом или находится в блокирующих списках.

По словам сопредседателя комитета АБР по платежным системам Алексея Маслова, для небольших банков с незначительным числом клиентов, использующих СБП, главной проблемой может стать высокая стоимость услуг на работу вендоров, которая при их трафике не окупится.

Отмечается, что в ЦБ РФ сообщили о получении письма Ассоциации банков России. Регулятор намерен рассмотреть его в установленном порядке.
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