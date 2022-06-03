УралБизнесКонсалтинг
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Сегодня, 09:38

Банки просят Минцифры разрешить обзванивать клиентов без их согласия

УрБК, Москва, 22.09.2025. Ассоциация банков России (АБР) обратилась в Минцифры с просьбой разрешить финансово-кредитным учреждениям обзванивать клиентов без их согласия. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на само письмо.

Для этого Ассоциация просит министерство смягчить требования № 44-ФЗ «О создании ГИС по противодействию мошенничеству», которое вступило в силу 1 сентября.

«Из-за нового требования банки не могут обзванивать должников с напоминанием о необходимости оплатить задолженность по кредиту, поскольку возникает противоречие в законодательстве», — цитирует издание письмо.

Представитель АБР подтвердил факт отправки письма. Начальник правового управления АБР Александр Абрамов уточнил, что Федеральный закон № 230-ФЗ, регулирующий процедуры взыскания просроченной задолженности, не предусматривает обязательного получения дополнительного согласия должника на осуществление кредитором телефонных контактов в целях уведомления о задолженности. Письмо было направлено, чтобы официально подтвердить данную позицию и предотвратить возможные разночтения в контексте введения новых законодательных норм, направленных на борьбу с телефонным спамом.
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса.