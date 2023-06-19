АБР предложила разрешить полноценную удаленную идентификацию иностранцев

УрБК, Москва, 19.06.2023. Банк России планирует расширить перечень данных абонентов, которые операторы связи обязаны ...02.09.2022 Для новых клиентов УБРиР запустил сервис удаленной идентификации через Единую биометрическую систему
УрБК, Екатеринбург, 02.09.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запустил сервис удаленной идентификации ...19.02.2021 Каждый третий вклад в СКБ-банке открывают без визита в офис
УрБК, Екатеринбург, 19.02.2021. 30% вкладов в СКБ-банке открываются через систему дистанционного банковского ...29.10.2020 СКБ-банк запустил удаленное открытие счета с помощью биометрической системы для пользователей IOS
УрБК, Екатеринбург, 29.10.2020. СКБ-банк запустил удаленную идентификацию и открытие счета с помощью Единой ...22.06.2020 СКБ-банк запустил в мобильном приложении «СКБ Онлайн» удаленную идентификацию и открытие счета с помощью ЕБС
УрБК, Екатеринбург, 22.06.2020. СКБ-банк запустил в мобильном приложении «СКБ Онлайн» удаленную идентификацию и ...