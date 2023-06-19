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Вчера, 15:02

АБР предложила разрешить полноценную удаленную идентификацию иностранцев

УрБК, Москва, 24.01.2024. Ассоциация банков России (АБР) считает, что порядок, по которому иностранцы могут удаленно пройти идентификацию и открыть счета в российских банках, если и действует, то ограниченно. В связи с этим необходимо упростить процедуру полноценной идентификации иностранных клиентов для российских банков, пишет «Прайм».

Согласно действующему законодательству, чтобы удаленно пройти идентификацию в российских банках, иностранному физическому или юридическому лицу необходимо пройти идентификацию в одном из банков своей страны, а затем подать заявку на открытие счета и получение карточки в РФ. Утвержден перечень из 25 стран, где эта процедура работает.

Однако в АБР считают, что существующий регламент малоэффективен. В объединении отметили, что, исходя из заложенных в законе принципов, можно предположить, что схема если и работает, то очень ограниченно.

«Ассоциация банков России с учетом мнений наших членов предлагает решить проблему кардинально: разрешить банкам полноценную удаленную идентификацию для физлиц и юрлиц, упростить пакет документов, необходимых для ее проведения», — заявил вице-президент АБР Алексей Войлуков.
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