АБР предложила разрешить полноценную удаленную идентификацию иностранцев

Для новых клиентов УБРиР запустил сервис удаленной идентификации через Единую биометрическую систему

Каждый третий вклад в СКБ-банке открывают без визита в офис

УрБК, Екатеринбург, 19.02.2021. 30% вкладов в СКБ-банке открываются через систему дистанционного банковского ...