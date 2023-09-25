В Екатеринбурге трамвайная линия в микрорайон Солнечный будет введена в эксплуатацию в декабре 2023 года

В Екатеринбурге утвердили проект планировки новой трамвайной ветки в Академическом районе ...22.09.2023 Открытие дублера улицы Серафимы Дерябиной в Екатеринбурге переносится на конец октября
УрБК, Екатеринбург, 22.09.2023. В Екатеринбурге перенесли дату открытия улицы Зоологической и дублера улицы Серафимы ...22.09.2023 Екатеринбургские власти утвердили проект продления трамвайной ветки в Академическом районе
УрБК, Екатеринбург, 22.09.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о продлении трамвайной ветки в ...14.09.2023 В Екатеринбурге в декабре 2023 года запустят трамвайную ветку в микрорайон Солнечный
УрБК, Екатеринбург, 14.09.2023. В Екатеринбурге в декабре этого года будет завершено строительство первой очереди ...22.03.2021 В Екатеринбурге реконструируют три улицы для строительства трамвайной ветки в Академический район
УрБК, Екатеринбург, 22.03.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о заключении долгосрочного ...