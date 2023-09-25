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В Екатеринбурге трамвайная линия в микрорайон Солнечный будет введена в эксплуатацию в декабре 2023 года

УрБК, Екатеринбург, 18.10.2023. Трамвайная линия в микрорайон Солнечный в Екатеринбурге будет введена в эксплуатацию в декабре текущего года. По словам заместителя главы города Рустама Галямова, регулярное движение здесь запустят в начале 2024 года, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Замглавы города сегодня проверил ход строительства новой трамвайной ветки, которая соединит остановку «Мусоргского» с остановкой на улице Чемпионов. В настоящее время объект готов на 80%. Проложены трамвайные пути протяженностью 1,5 км, установлено 58 опор контактной сети, обустроено трамвайное кольцо на улице Окружной, а также выполнен большой объем работ в части прокладки коммуникаций.

«Мы подходим к завершающему этапу строительства трамвайной линии в Солнечный — технической обкатке. Она начнется уже в ближайшую неделю и будет идти в течение октября-ноября. В процессе обкатки новые пути должны будут выдержать суммарную нагрузку в 20 тыс. т. В декабре 2023 года начнется ввод в эксплуатацию. Рассчитываем, что уже в январе-феврале здесь будет регулярное транспортное сообщение», — рассказал Рустам Галямов.

Также спикер сообщил, что городские власти продолжат работы по развитию трамвайной сети в Екатеринбурге. В будущем планируется строительство линий не только в Солнечном, но и в микрорайонах Широкая Речка и Новокольцовский.

Напомним, что в начале сентября губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов дали технический старт движению трамваев по линии, ведущей в Академический район. Обустройство нового маршрута стало частью первого этапа проекта по реконструкции улиц Вильгельма де Геннина, Серафимы Дерябиной и Токарей.
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