В Екатеринбурге трамвайная линия в микрорайон Солнечный будет введена в эксплуатацию в декабре 2023 года

В Екатеринбурге утвердили проект планировки новой трамвайной ветки в Академическом районе ...

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2023. В Екатеринбурге перенесли дату открытия улицы Зоологической и дублера улицы Серафимы ...

Открытие дублера улицы Серафимы Дерябиной в Екатеринбурге переносится на конец октября

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о продлении трамвайной ветки в ...

В Екатеринбурге в декабре 2023 года запустят трамвайную ветку в микрорайон Солнечный

УрБК, Екатеринбург, 14.09.2023. В Екатеринбурге в декабре этого года будет завершено строительство первой очереди ...