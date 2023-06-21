УБРиР добавил две новые опции в своем приложении на платформе Android

Фото предоставлено пресс-службой УБРиР

УрБК, Екатеринбург, 18.10.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) обновил мобильное приложение на ОС Android. Об этом сообщает пресс-служба финансово-кредитной организации.После проведенного банком апгрейда приложения клиент сможет перевести деньги по номеру телефона, отсканировав его с любой поверхности — достаточно перейти в форму перевода «По номеру телефона» и навести камеру на нужную область.Также в разделе «Счета на оплату» теперь можно выбрать услугу и подключить по ней автоплатеж — банк будет отслеживать появление новых счетов и, уведомляя клиента об операции, автоматически оплачивать.«Ориентируясь на первоочередные клиентские запросы, мы ежемесячно увеличиваем опционал приложения, и внимательно следим за рынком, чтобы обеспечивать пользователей актуальным на сегодняшний день функционалом», — отметил управляющий директор центра цифрового развития каналов взаимодействия с клиентами УБРиР Денис Тур.Напомним, что для использования новых функций необходимо обновить приложение УБРиР. Все безопасные ссылки можно найти на сайте банка.