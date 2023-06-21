УБРиР добавил две новые опции в своем приложении на платформе Android

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) добавил возможность привязывать свой ...06.06.2023 Мобильное приложение УБРиР стало доступно в Galaxy Store и Get Apps
УрБК, Екатеринбург, 06.06.2023. Мобильное приложение Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) стало доступно ...19.04.2023 УБРиР расширил функционал мобильного приложения
УрБК, Екатеринбург, 19.04.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) расширил функционал своего мобильного ...22.02.2023 В мобильном приложении УБРиР стал доступен обмен валюты
УрБК, Екатеринбург, 22.02.2023. В мобильном приложении Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) стал доступен ...04.08.2022 УБРиР добавил свое мобильное приложение в RuStore
УрБК, Екатеринбург, 04.08.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) внедрил свое мобильное приложение в ...