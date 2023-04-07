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УБРиР расширил функционал мобильного приложения

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) расширил функционал своего мобильного приложения, сообщает пресс-служба УБРиР.

«Теперь клиенты могут подписываться на получение уведомлений о новых счетах: налогах, счетах ЖКХ или штрафах ГИБДД. Обновление доступно для смартфонов на операционной системе Android. Новая услуга предоставляется бесплатно», — говорится в сообщении.

Настроить подписку можно в разделе «Платежи» — «Счета на оплату». После подключения услуги банк будет отслеживать появление новых счетов и пришлет клиенту push-уведомление о необходимости их оплаты. В мобильном приложении клиент увидит уже сформированный счет: с суммой, реквизитами, необходимыми для проведения платежа, и другими деталями. Останется только нажать «оплатить», и все.

«Мы стараемся упростить жизнь пользователя. Банк автоматически подгружает всю нужную информацию – клиент оплачивает в два клика. Это просто, быстро и очень удобно. В дальнейшем мы будем развивать этот функционал: сейчас подписаться можно на несколько поставщиков услуг, в будущем список этих компаний будет постоянно расширяться», — отметил управляющий директор центра цифрового развития каналов взаимодействия с клиентами УБРиР Денис Тур.

Для получения новых опций нужно самостоятельно обновить приложение в RuStore или в AppGallery.

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