Суд признал здание частного крематория в Екатеринбурге самостроем

УрБК, Екатеринбург, 29.06.2023. Чкаловский районный суд Екатеринбурга обязал ООО «Апельсин-С» прекратить ...14.02.2022 В Нижнем Тагиле прокуратура через суд добивается запрета незаконной деятельности крематория
УрБК, Екатеринбург, 14.02.2022. Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура проверила сообщение о ...13.07.2020 «Сбербанк» выплатит по 12 тыс. 789 руб. наследникам умершего в 2016 году клиента из Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 13.07.2020. ПАО «Сбербанк» выплатит по 12 тыс. 789 руб. наследникам умершего в 2016 году клиента. ...03.10.2018 Суд обязал снести кафе «Каспий» на берегу Шарташа
УрБК, Екатеринбург, 03.10.2018. Прокурор Екатеринбурга обратился в Кировский районный суд с иском к Джасарату О. о ...22.02.2017 Прокуратура обвинила гимназию №9 в Екатеринбурге в неисполнении обязанности по охране ОКН
УрБК, Екатеринбург, 22.02.2017. В Екатеринбурге прокуратура через суд обязала гимназию №9 провести работы по сохранению ...