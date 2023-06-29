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Суд признал здание частного крематория в Екатеринбурге самостроем

УрБК, Екатеринбург, 18.10.2023. Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда признала здание крематория по ул. Димитрова, 72 в Екатеринбурге самовольной постройкой. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.

В июне этого года после искового обращения жителей домов, расположенных рядом со зданием крематория, Чкаловский районный суд запретил ООО «Апельсин-С» использовать нежилое здание в качестве крематория.

По закону похоронными делами занимаются органы местного самоуправления, а решение уполномоченного органа администрации Екатеринбурга о создании места погребения на спорном земельном участке не принималось. Суд обязал владельца привести объект в соответствующее, согласно нормам землепользования, состояние или в срок до 29 декабря 2024 года снести здание.

Далее было установлено, что здание крематория было возведено на месте гаража для уборочной техники в обход процедур, предусмотренных законодательством. Также самовольно было изменено и назначение строения.

Владелец постройки обжаловал решение в вышестоящей инстанции, но судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда оставила жалобу без удовлетворения и подтвердила законную силу решения суда первой инстанции.
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