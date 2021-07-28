Суд в Екатеринбурге взыскал более 7 млн рублей в пользу фермера за пропавший урожай пшеницы

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2023. Чкаловский районный суд Екатеринбурга взыскал в пользу курганского фермера более 7 млн руб. за пропавший урожай пшеницы. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



В 2016 году глава фермерского хозяйства договорился с владельцем земли в Катайском районе Курганской области об аренде восьми земельных участков. Обе стороны сошлись на том, что фермер ухаживает за землей: засеивает земли клевером и сидератами, удобряет почву, выращивает злаки и собирает урожай. Собственник земли не посчитал нужным официально оформить договор аренды, и на таких условиях стороны проработали более шести лет.



В 2021 году во время сбора урожая фермер не обнаружил на арендуемой земле пшеницу, которой он засеял более 300 га. Выяснилось, что урожай был собран неизвестными с разрешения землевладельцев. На претензию арендатора владельцы земли не ответили, и потерпевший был вынужден обратиться в суд. В ходе судебного разбирательства фермер-истец пояснил, что из-за пропажи урожая у него образовались убытки, и хозяйство пришлось закрыть. Ответчики не согласились с иском, сославшись на то, что не знакомы с истцом, договора аренды с ним не заключали и не давали своего разрешения на возделывание своих земель.



Согласно Земельному кодексу РФ, нельзя прекратить аренду земельного участка в период полевых сельскохозяйственных работ до завершения полного цикла, то есть получения урожая, и отсутствие письменного договора аренды не лишает истца права на сбор пшеницы.



Чкаловский районный суд Екатеринбурга частично удовлетворил требования заявителя, взыскав с собственников земли в пользу фермера 6 млн 102 тыс. 677 руб., 943 тыс. 290 руб. — проценты за пользование чужими денежными средствами, а также различные расходы.



Обе стороны обратились с апелляцией в вышестоящую инстанцию. Однако судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда признала решение суда первой инстанции законным и обоснованным.