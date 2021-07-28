УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 15:19

Суд в Екатеринбурге взыскал более 7 млн рублей в пользу фермера за пропавший урожай пшеницы

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2023. Чкаловский районный суд Екатеринбурга взыскал в пользу курганского фермера более 7 млн руб. за пропавший урожай пшеницы. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

В 2016 году глава фермерского хозяйства договорился с владельцем земли в Катайском районе Курганской области об аренде восьми земельных участков. Обе стороны сошлись на том, что фермер ухаживает за землей: засеивает земли клевером и сидератами, удобряет почву, выращивает злаки и собирает урожай. Собственник земли не посчитал нужным официально оформить договор аренды, и на таких условиях стороны проработали более шести лет.

В 2021 году во время сбора урожая фермер не обнаружил на арендуемой земле пшеницу, которой он засеял более 300 га. Выяснилось, что урожай был собран неизвестными с разрешения землевладельцев. На претензию арендатора владельцы земли не ответили, и потерпевший был вынужден обратиться в суд. В ходе судебного разбирательства фермер-истец пояснил, что из-за пропажи урожая у него образовались убытки, и хозяйство пришлось закрыть. Ответчики не согласились с иском, сославшись на то, что не знакомы с истцом, договора аренды с ним не заключали и не давали своего разрешения на возделывание своих земель.

Согласно Земельному кодексу РФ, нельзя прекратить аренду земельного участка в период полевых сельскохозяйственных работ до завершения полного цикла, то есть получения урожая, и отсутствие письменного договора аренды не лишает истца права на сбор пшеницы.

Чкаловский районный суд Екатеринбурга частично удовлетворил требования заявителя, взыскав с собственников земли в пользу фермера 6 млн 102 тыс. 677 руб., 943 тыс. 290 руб. — проценты за пользование чужими денежными средствами, а также различные расходы.

Обе стороны обратились с апелляцией в вышестоящую инстанцию. Однако судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда признала решение суда первой инстанции законным и обоснованным.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
28.07.2021 Суд в Екатеринбурге взыскал с магазина «Монетка» более 60 тыс. рублей за поврежденный автомобиль

УрБК, Екатеринбург, 28.07.2021. Чкаловский районный суд Екатеринбурга взыскал с ООО «Элемент-Трейд» (собственник ...

29.04.2019 Житель Екатеринбурга взыскал с трейдера более 3 млн рублей за убытки при игре на бирже

Житель Екатеринбурга взыскал с трейдера более 3 млн руб. за убытки при игре на бирже, сообщает пресс-служба ...

29.03.2019 В Екатеринбурге женщина взыскала через суд более 120 тыс. руб. со страховой компании «МетЛайф»

УрБК, Екатеринбург, 29.03.2019. В Екатеринбурге местная жительница взыскала со страховой компании через суд более 120 ...

14.03.2018 Суд в Екатеринбурге взыскал с «НТК Интурист» более 60 тыс. рублей за отказ возвращать деньги туристу

УрБК, Екатеринбург, 14.03.2018. С ООО «Национальная туристическая компания «Интурист» по решению суда взыскано более 60 ...

19.07.2012 Прокуратура признала незаконными действия администрации Екатеринбурга по предоставлению земли

УрБК, Екатеринбург, 19.07.2012. Решением Чкаловского районного суда Екатеринбурга удовлетворены требования прокурора ...

Популярные новости
22.08.2023В Свердловскую область поступит 115 млн рублей на развитие системы обращения с ТКО24.08.2023Валерий Ананьев: Благодаря проектам «Атомстройкомплекса» целые районы Екатеринбурга стали более современными и безопасными21.08.2023Академический отпраздновал 300-летие Екатеринбурга22.08.2023Елена Степанова: Оплатить налог можно будет в несколько кликов24.08.2023Кредитование с низкой базы
Архив новостей
Сентябрь 2023 (407)
Август 2023 (774)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18