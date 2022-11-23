Суд обязал снести самовольно построенный частный крематорий в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 29.06.2023. Чкаловский районный суд Екатеринбурга обязал ООО «Апельсин-С» прекратить эксплуатировать, а затем снести самовольно построенный крематорий на Химмаше. Об этом сообщается на странице суда в соцсети «ВКонтакте».



Незаконный объект находится по адресу улица Дмитрова, 72. Эксплуатация этого нежилого здания также запрещена. Ответчик обязан привести объект в соответствие с параметрами, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории и обязательными требованиями к параметрам постройки. Либо он может снести здание до 29 декабря 2024 года.