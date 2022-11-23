Суд обязал снести самовольно построенный частный крематорий в Екатеринбурге

В Екатеринбурге по решению Арбитражного суда Свердловской области будет снесен недостроенный небоскреб «Призма» около ...23.11.2022 В Екатеринбурге по решению суда снесут недостроенный небоскреб «Призма» у Северного автовокзала
УрБК, Екатеринбург, 23.11.2022. В Екатеринбурге по решению Арбитражного суда Свердловской области будет снесен ...07.05.2013 В Екатеринбурге снесут незаконную постройку на землях ИЖС
Кировский районный суд Екатеринбурга постановил снести самовольно построенный автосервис по адресу Проезжая, 22. ...07.05.2013 В Екатеринбурге суд постановил снести самовольно построенный автосервис
УрБК, Екатеринбург, 07.05.2013. Кировский районный суд Екатеринбурга постановил снести самовольно построенный ...19.03.2013 В Екатеринбурге снесут незаконно построенный многоквартирный дом
В Екатеринбурге снесут незаконно построенный многоквартирный дом по адресу пер. Хасановский, 70. Застройщикам дали 30 ...