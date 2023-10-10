Гранитный арт-объект «Камень. Сегменты 3» появился в центре Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 10.10.2023. Трехметровая стальная буква Е, которая претендует стать новым логотипом Екатеринбурга, ...29.09.2023 В Екатеринбурге в рамках паблик-арт-программы «ЧО» появилась световая надпись: «Граждане! Скажем друг другу: я люблю тебя!»
УрБК, Екатеринбург, 29.09.2023. В Екатеринбурге во дворе Уральского филиала Пушкинского музея появилась световая ...11.09.2023 В Екатеринбурге напротив Исети выпускница школы паблик-арта «ЧО» представила композицию из старых надувных изделий
УрБК, Екатеринбург, 11.09.2023. В Екатеринбурге в Саду Нурова появился арт-объект «Надувательство» из старых надувных ...07.09.2023 Организаторы паблик-арт-программы «ЧО» приглашают жителей Екатеринбурга раскрасить бетонный забор у Южного автовокзала
УрБК, Екатеринбург, 07.09.2023. Организаторы паблик-арт-программы «ЧО» приглашают жителей Екатеринбурга принять участие ...13.06.2023 Организаторы паблик-арт программы «ЧО» приглашают жителей Екатеринбурга на театрализованные сплавы по Исети
УрБК, Екатеринбург, 13.06.2023. Организаторы паблик-арт программы «ЧО» 17 и 18 июня проведут для жителей Екатеринбурга ...