Гранитный арт-объект «Камень. Сегменты 3» появился в центре Екатеринбурга

Фото предоставлено пресс-службой паблик-арт-программы «ЧО»

УрБК, Екатеринбург, 18.10.2023. В рамках паблик-арт-программы «ЧО» в Екатеринбурге на улице Радищева появилась абстрактная скульптура из гранита, автором которой стал краснодарский художник. Об этом сообщает пресс-служба паблик-арт-программы.Автор каменного изваяния под названием «Камень. Сегменты 3» Валерий Казас подчеркивает, что скульптура предполагает полную свободу интерпретаций — она не связана с конкретным нарративом, поэтому любые интерпретации имеют право на существование.«Мой объект — это лопающаяся вулканическая бомба, или взрывающееся космическое тело с ускоряющимися в разные стороны фрагментами, или, например, надрезанный плод манго», — так художник видит свою работу.По словам куратора четвертого сезона «ЧО» Наили Аллахвердиевой, добавление цвета в скульптуру дает возможность более глубинного переживания — объема, фактуры и геометрии каменной глыбы.В рамках публичной программы в субботу, 21 октября, в 14.00 в холле «Свобода Residence» пройдет презентация объекта, где куратор проекта расскажет о минимализме в искусстве, после чего состоится экскурсия в Уральский геологический музей при Горном университете. Участие в мероприятии бесплатное.