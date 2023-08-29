УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:42

Компания «Атомстройкомплекс» в декабре 2023 года завершит строительство школы № 41 в Верх-Исетском районе Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 18.10.2023. В декабре 2023 года компания «Атомстройкомплекс» завершит строительство школы №41 в Верх-Исетском районе Екатеринбурга. Учебное заведение, рассчитанное на 925 мест, примет детей уже в IV четверти текущего учебного года, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Здание школы возводится по оригинальному проекту в рамках концессионного соглашения между администрацией города Екатеринбурга и компанией «Атомстройкомплекс». Это первое в уральской столице соглашение в рамках государственно-частного партнерства, рассчитанное на создание образовательного учреждения.

Школа рассчитана на 925 мест в одну смену, 400 из которых предназначены для учеников начальных классов. Здание состоит из нескольких блоков переменной этажности площадью более 200 тыс. кв. м. Актовый зал школы рассчитан на 600 человек, столовая — на 350 человек. В здании школы будут просторные коридоры и большие холлы, чтобы было комфортно и детям, и родителям, которые будут встречать учеников начальной школы. Полы в коридорах покроют керамогранитом, что позволит прослужить покрытию достаточно долго.

Добавим, что в образовательном учреждении появятся три мастерские (слесарная, инструментальная и столярная). Также предусмотрены помещения продленного дня — игровые комнаты и спальни, три спортивных зала, зоны коворкинга. На прилегающей территории школы будут располагаться амфитеатр, малые архитектурные формы, футбольное поле, волейбольная и баскетбольная спортивные площадки, а также полоса препятствий.

Стоит добавить, что после завершения строительства управляющая компания будет обслуживать и содержать здание.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
29.08.2023 Специалисты «Атомстройкомплекса» завершают черновую отделку школы на 1,2 тыс. мест в Академическом районе Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2023. Компания «Атомстройкомплекс» на 90% выполнила черновую отделку первой высотной школы в ...

01.08.2023 Строители «Атомстройкомплекса» приступили к отделке фасадов и благоустройству территории школы № 41 в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 01.08.2023. Специалисты «Атомстройкомплекса» приступили к благоустройству территории и отделке ...

03.03.2023 «Атомстройкомплекс» построит в Екатеринбурге новую школу по схеме государственно-частного партнерства

УрБК, Екатеринбург, 03.03.2023. Компания-застройщик «Атомстройкомплекс» и министерство образования Свердловской области ...

13.01.2023 «Атомстройкомплекс» перешел к созданию монолитного каркаса новой школы в Академическом районе Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2023. «Атомстрйокомплекс» в соответствии с графиком продолжает строительство новой школы на ...

16.10.2020 «Атомстройкомплекс» завершает строительство школы в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2020. В рамках национального проекта «Образование» проект реконструкции здания школы № 80 в ...

Популярные новости
21.09.2023На улице Вайнера в Екатеринбурге началась установка малых архитектурных форм22.09.2023Валерий Ананьев: Город должен быть интересным для жителей и инвесторов21.09.2023Дмитрий Тортев: Заморозка цен на топливо приведет к дефициту товаров и увеличению доли черного рынка27.09.2023Евгения Мосейчук: После ухода с рынка западных производителей конкуренция развернулась между российскими брендами25.09.2023Евгения Мосейчук: После ухода с рынка западных производителей конкуренция развернулась между российскими брендами
Архив новостей
Октябрь 2023 (408)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (773)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18