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«Россети» завершили плановый ремонт выключателей на 10 подстанциях в Нижневартовском районе ХМАО

УрБК, Екатеринбург 18.10.2023. Специалисты филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала закрыли годовой план по ремонту выключателей в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом сообщает группа связей с общественностью и СМИ компании.

Всего на 10 подстанциях было обновлено 25 выключателей. Последние работы были проведены на подстанциях 220 кВ «Топаз», «Кирьяновская», «Космос» и 500 кВ «Кустовая», которые снабжают потребителей Нижневартовского района, в том числе таких крупных городов, как Мегион и Нижневартовск, электричеством. Также от подстанций зависит надежность энергоснабжения одного из крупнейших нефтегазодобывающих предприятий России.

В компании отмечают, что выключатели — это основа коммутационного оборудования. При выполнении ремонтных работ они отключают подстанционное оборудование и линии электропередачи.
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