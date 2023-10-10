Официальный курс доллара США вырос на 5 коп., евро — на 23 коп.

УрБК, Москва, 18.10.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 18 октября 2023 года. Курс доллара США вырос на 5,93 коп., до 97,34 руб., евро — на 23,27 коп., до 102,75 руб.