Официальный курс доллара США вырос на 5 коп., евро — на 23 коп.

УрБК, Москва, 10.10.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 октября 2023 года. Курс ...06.10.2023 Официальный курс доллара США вырос на 81 коп., евро — на 1,2 руб.
УрБК, Москва, 06.10.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 7 октября 2023 года. Курс ...06.10.2023 Официальный курс доллара США вырос на 22 коп., евро — на 48 коп.
УрБК, Москва, 06.10.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 октября 2023 года. Курс ...04.10.2023 Официальный курс доллара США вырос на 78 коп., евро — на 19 коп.
УрБК, Москва, 04.10.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 4 октября 2023 года. Курс ...03.10.2023 Официальный курс доллара США вырос на 1 руб., евро — на 70 коп.
УрБК, Москва, 03.10.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 октября 2023 года. Курс ...