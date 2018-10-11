Южно-Уральская торгово-промышленная палата провела бизнес-миссию во Владивостоке

УрБК, Челябинск, 11.10.2018. В Харбине открылся офис представительства Южно-Уральской торгово-промышленной палаты. Об ...16.03.2018 ЮУТПП планирует развивать торговое сотрудничество Челябинской области с Крымом
УрБК, Челябинск, 16.03.2018. Южно-Уральская торгово-промышленная палата намерена способствовать развитию ...12.03.2018 Южно-Уральская торгово-промышленная палата заключила соглашение с израильскими коллегами
УрБК, Челябинск, 12.03.2018. Южно-Уральская торгово-промышленная заключила соглашение о сотрудничестве с Торговой ...28.12.2017 ЮУТПП разработала программу проведения международных мероприятий в 2018 году
УрБК, Челябинск, 28.12.2017. Южно-Уральская торгово-промышленная палата (ЮУТПП) разработала программу проведения ...13.11.2017 ЮУТПП организует встречу предпринимателей Челябинской и Курганской областей
УрБК, Челябинск, 13.11.2017. В Южно-Уральской торгово-промышленной палате 21 ноября пройдут деловые переговоры ...