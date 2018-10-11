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Южно-Уральская торгово-промышленная палата провела бизнес-миссию во Владивостоке

УрБК, Челябинск, 17.10.2023. Представители Южно-Уральской торгово-промышленной палаты (ЮУТПП) посетили с бизнес-миссией Приморье. В ее состав вошли руководители 16 производственных компаний, сообщает пресс-служба Союза «Южно-Уральская ТПП».

Делегацию возглавила вице-президент ЮУТПП Наталья Осипова. Бизнес-команда Челябинской области представила самые различные направления и сферы деятельности — от производства электротехники и измерительных приборов, станций водоочистки и металлорежущего инструмента до изготовления сувениров, логистики и финансов.

Южно-Уральская торгово-промышленная палата провела бизнес-миссию во Владивостоке
Фото предоставлено пресс-службой Союза «Южно-Уральская ТПП»

В рамках встречи в краевом правительстве стороны презентовали инвестиционный, экономический, научно-технический и культурный потенциал двух регионов. Здесь же прошел круглый стол по вопросам развития межрегиональной кооперации между предприятиями Южного Урала и Приморья. Представители регионов обсудили вопросы взаимодействия, перспективы сотрудничества и пути укрепления экономических связей.

Наталья Осипова отметила, что, благодаря подготовленным и проведенным мероприятиям, участники делегации Челябинской области установили полезные контакты, обменялись опытом и обсудили перспективы сотрудничества между регионами. В целом руководитель бизнес-миссии уверена, что подобные визиты всегда продуктивны для предпринимателей и способствуют развитию межрегиональных отношений и кооперации в различных сферах экономики.
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