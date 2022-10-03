Центробанк утвердил перечень из 13 системно значимых кредитных организаций

ЦБ не стал менять перечень системно значимых кредитных организаций

УрБК, Екатеринбург, 25.03.2021. Банк России включил Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) в реестр значимых ...

ЦБ включил УБРиР в список значимых на рынке платежных услуг банков

УрБК, Москва, 14.09.2017. Банк России опубликовал список системно значимых банков. В обновленном перечне значатся 11 ...

ЦБ составил список из одиннадцати системно значимых российских банков

Банк России выделит 600 млрд рублей для поддержки ликвидности крупных банков

Центробанк РФ выделит кредиты в размере около 600 млрд руб. системно значимым банкам для соблюдения норматива ...