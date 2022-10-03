Центробанк утвердил перечень из 13 системно значимых кредитных организаций

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2022. Банк России опубликовал актуальный перечень системно значимых кредитных организаций. ...25.03.2021 ЦБ включил УБРиР в список значимых на рынке платежных услуг банков
УрБК, Екатеринбург, 25.03.2021. Банк России включил Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) в реестр значимых ...14.09.2017 ЦБ составил список из одиннадцати системно значимых российских банков
УрБК, Москва, 14.09.2017. Банк России опубликовал список системно значимых банков. В обновленном перечне значатся 11 ...20.02.2016 Банк России выделит 600 млрд рублей для поддержки ликвидности крупных банков
Центробанк РФ выделит кредиты в размере около 600 млрд руб. системно значимым банкам для соблюдения норматива ...20.10.2015 Центробанк составил список системно-значимых российских банков
УрБК, Москва, 20.10.2015. Центробанк России утвердил список системно значимых кредитных организаций. Об этом сообщает ...