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Центробанк утвердил перечень из 13 системно значимых кредитных организаций

УрБК, Москва, 17.10.2023. Центральный банк России в соответствии с Указанием от 13.04.2021 № 5778-У «О методике определения системно значимых кредитных организаций» утвердил перечень системно значимых кредитных организаций.

Как сообщает пресс-служба регулятора, на долю системно значимых кредитных организаций приходится около 78% совокупных активов российского банковского сектора.

В этот перечень попали 13 банков, в том числе «Россельхозбанк», «Райффайзенбанк», «Промсвязьбанк». Полный список можно посмотреть на сайте регулятора.
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